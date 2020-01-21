(CANLI) Fenerbahçe - Kayserispor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor, çeyrek final bileti almak için 0-0'ın rövanşında karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımı ve önemli detayları fanatik.com.tr'de...

21 Ocak 2020, Salı 20:11 Son Güncelleme:
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(CANLI) Fenerbahçe - Kayserispor

Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20:30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

Türkiye Kupası'na 4. tur'da başlayan Fenerbahçe, Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ettikten sonra 5. tur'da İstanbulspor'u 4-0 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bıraktı.

4. Tur ile birlikte kupaya giriş yapan Hes Kablo Kayserispor ise Bayrampaşa ve Manisa FK'yı kupanın dışına itti.

İki ekip arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Hes Kablo Kayserispor'un Umut Bulut'un golüyle 1-0 kazanmıştı.

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