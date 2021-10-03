CANLI | Fenerbahçe - Kasımpaşa

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Olympiakos'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe Kasımpaşa maçıyla Süper Lig 'e dönüyor. Lider Fenerbahçe rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Hem de liderliğini devam ettirmek istiyor. Kasımpaşa ise deplasmanda galibiyet arıyor.

CANLI ANLATIM - MAÇ BAŞLADI

7. dakika | Fenerbahçe Berisha ile tehlikeli geldi. Onun ortasında Serdar Dursun ceza sahası içinde vuruşunu yaptı ancak top dışarı gitti.

Fenerbahçe - Kasımpaşa 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Min-Jae, Serdar, Szalai, Gustavo, Muhammed, Crespo, Ferdi, Rossi, Berisha, Serdar Dursun

Yedekler: Berke, Meyer, Mert Hakan, Mesut Özil, Valencia, Pelkas, Osayi, Zajc, Novak, Burak

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf, Umut

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...



