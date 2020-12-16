CANLI | Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor

Süper Lig 'de kendi sahasında oynadığı üç maçı da kaybeden Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Karacabey Belediyespor'u konuk ediyor.. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu turda karşılaşmayı kazanan ekip, adını son 16 takım arasına yazdıracak.

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Maç başladı...

Fenerbahçe 3-4-1-2 dizilişi ile sahada. Üçlünün göbeğinde Gustavo var...

İLK GOL GELDİ...

11' Fenerbahçe Onur Özcan'ın kendi kalesine golüyle 1-0 öne geçti.

28' Altay ceza alanı dışında topa elle dokunduğu gerekçesiyle direk kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Genç kaleci Oytun oyuna giriyor.

İki takımın ilk 11'leri:

Fenerbahçe:

Altay Bayındır; Nazım Sangare, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Novak; Sosa, Luiz Gustavo; Mert Hakan Yandaş, Ömer Faruk Beyaz, Pelkas; Thiam.

Karacabey Belediyespor:

Veysel, Hasan, Sergen, Abdullah, Taşkın, Gökhan, Onur, Rasimcan, Berk, Sadık, Ömer

Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı hangi kanalda?

Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek. Mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu turda karşılaşmayı kazanan ekip, adını son 16 takım arasına yazdıracak.

Sarı-lacivertli takım, kupaya bu sezon 4. turdan dahil oldu. Fenerbahçe, bu turda Misli.com 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerek saf dışı bıraktı.

Karacabey Belediyespor ise Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turdan itibaren mücadele etti. Bu turda aynı ligde mücadele ettiği Ergene Velimeşespor'u eleyen Bursa temsilcisi, 4. turda ise büyük bir sürprize imza attı. Karacabey Belediyespor, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'a penaltı atışları sonucu üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.



