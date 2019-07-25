(CANLI) Fenerbahçe - Hertha Berlin

Fenerbahçe - Hertha Berlin mücadelesi başladı...

9' Hertha Berlin'de Davie Selke kaleci Harun'la karşı karşıya kaldı ancak Harun pozisyona zamanında müdahale etti ve golü önledi.

12' maçın başında sakatlanan Tolgay Arslan sedyeyle sahanın dışına alınmıştı. Onun yerine bu dakikada Mehmet Ekici oyuna dahil oldu.

14' Sol kanattan ceza alanına giren Garry Rodrigues'in şutu yandan auta gitti.

36' Serdar Aziz'in ceza alanına doldurduğu topu Kruse kafayla indirdi, ceza alanında Vedat Muriç'in bu topa şutu ise yandan auta gitti.

Fenerbahçe'nin Hertha Berlin 11'i belli oldu:

Harun, Murat Sağlam, Serdar, Jailson, Hasan Ali, Ozan Tufan, Tolgay, Moses, Rodrigues, Kruse, Vedat Muriç.

Notlar:

Tolga Ciğerci: Sağ alt adeledeki sertleşme nedeniyle tedbir amaçlı oynatılmayacak.

Miha Zajc: Belindeki ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı kadroya alınmadı.

Fenerbahçe - Hertha Berlin maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Hartberg'deki Profertil Arena'nın ev sahipliğindeki maç, saat 19:30'da başlayacak ve Smart Spor’dan naklen yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi anbean Fanatik.com.tr'de olacak.

Fenerbahçe’nin Avusturya kampı, bu karşılaşmayla sona erecek. Sarı- Lacivertliler, mücadele sonrası İstanbul’a dönecek. Kanarya, 29- 31 Temmuz tarihleri arasında ise Audi Cup için Almanya’nın Münih kentine gidecek.

Vedat Muriç'ten 2 maçta 3 gol

Fenerbahçe, Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Bundesliga'nın güçlü temsilcisi Wolfsburg ile 1-1 berabere kalırken, gol Vedat Muriç'ten gelmişti. Sarı Lacivertli ekip, yurt dışı kampından önce Türkiye'de iki karşılaşma yaptı. Fenerbahçe, ilk maçta Boluspor'u Victor Moses ve Tolga Ciğerci'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Yanal'ın öğrencileri ikinci maçta ise Can Bartu Tesisleri'nde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile karşılaştı. Yeni transfer Vedat Muriç'in golleriyle sarı lacivertli ekip karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.