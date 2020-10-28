Fenerbahçe'de Sportif Direktörlük görevini üstlenecek Emre Belözoğlu için imza töreni düzenlendi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu hakkında Fenerbahçe'nin hazırladığı video ise sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Emre Belözoğlu'nun Galatasaray günleri hakkında konuşması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu'nu tanıttı!

Emre Belözoğlu, Türk futbol tarihinin en önemli, en başarılı futbolcularındandır. Gerek Galatasaray'da, gerek Başakşehir'de, Fenerbahçe'de... Dünyanın en büyük 5 liginin 3'ünde Türk bayrağını temsil etmiş birisidir. Emre bu yaz itibariyle kariyerinde yeni bir maceraya yelken açıyor. 2018 yazında Göksel başkanın izniyle Emre ile görüştük, dertleştik... Takım olamıyorduk, başarılı olamıyorduk. Fikir alışverişinde bulunduk.

Geçen sezon kötü bir dönem geçirdik. Yeni sezon için hoca çalışmalarına erkenden başladık. Emre bu süreçte bir lider gibi davrandı. Bu süreci minimum hasarla geçmemiz için çok çalıştı. Emre ile doğru futbol aklı bulmak için beraber çalıştık. Futbol tarihinde belki ilk ve belki son bir transfer sürecine girdik. Hoca seçimimizde de Emre ile beraber oturup düşündük taşındık ve karar verdik.

Ali Koç: Emre şapkadan tavşan çıkardı!

Mali sorunlar ve sıkıntılar çerçevesinde çok fazla manevra alanımız çok çok kısıtlıydı. Dönüp baktığımız zaman Emre'nin şapkadan tavşan çıkardığını görüyoruz. Yanlış anlaşılmasın bu transferlerin hepsini Emre yapmadı. Ortak çalışmayla yaptık. Ama Emre'nin payı büyük. Kendisi artık sportif direktörümüz. Bugün futbolu dizayn ederken aynı zamanda geleceğimizi de dizayn edeceğiz. Bu süreçte Emre en çok zamanını finans birimimizle geçirdi. Emre hem sportif hem hukuksal hem de finans birimimizle muhteşem bir iş çıkardı. Emre hep aynı şeyi söylerdi. "Sahada lider karakterli oyunculara ihtiyacımız var derdi. Bu şekilde hamleler yapmamız" dedi.

Yeni sportif direktörümüz Emre Belözoğlu

Sportif direktörlük modeline inandığımızı söylemiştim. Yeni sportif direktörümüzün Emre Belözoğlu olduğunu açıklıyoruz. Emre Belözoğlu ile sözleşme şartlarını konuşmadık, ne takdir ederseniz kabulümdür dedi, açık çek verdi. Emre gerçek bir Mohikan. Söz konusu Fenerbahçe olunca Emre limit tanımaz.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun açıklamaları

Her futbolcunun böyle bir hayatı olsun isterim. Bende emeği olan bütün hocalarıma, Galatasaray altyapısı da dahil olmak üzere teşekkür ederim. Kendini Fenerbahçeli hisseden herkese şunu söyleyebilirim bize inanın, desteğinize ve güveninize ihtiyacımız var. Mutlaka hatalarımız olacaktır ancak sizlerin desteği ile bu görevi başarıyla yürüteceğim. Rahmetli İslam Çupi ağabeyin de dediği gibi; Fenerbahçe mutluysa tüm Türkiye mutludur.

Galatasaray günleriyle ilgili de konuşan Emre Belözoğlu, "Galatasaray'da her zaman güzel günlerim oldu. Bana kattıkları için onlara müteşekkirim." ifadesini kullandı.







