(CANLI) Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

Süper Lig 2019-2020 sezonu 34. ve son hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Fenerbahçe, son iki Süper Lig maçından mağlubiyetle ayrıldı. Çaykur Rizespor ise Süper Lig'de çıktığı son yedi deplasman maçını kaybetti. Ev sahibi Fenerbahçe'de cezalı olan Vedat Muriqi, Jailson, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci ve sakat olan Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç, Tolgay Arslan ve Luiz Gustavo bu karşılaşmada kadroda yer almıyor. Konuk Çaykur Rizespor cephesinde ise cezalı olan Amedej Vetrih, Braian Samudio ve sakat olan Ismael Diomande, Mohamed Abarhoun ve Aminu Umar zorlu Fenerbahçe deplasmanında kadroda yer almıyor.

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Maç başladı.

3' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Mykola Morozyuk'un ceza alanına gönderdiği ortasında, ön direkte Hasan Ali Kaldırım kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

6' Garry Rodrigues'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun, penaltı noktası yakınından kaleye gönderdiği şutunda Gökhan Akkan iki hamlede topa hakim olmayı başarıyor.

20' İlk 20 dakika itibariyle iki takımın da önemli bir pozisyonu bulunmuyor.

21' Çaykur Rizespor Boldrin'le çok net bir pozisyonu değerlendiremedi. Orta sahada kaptırılan topun ardından Skoda soldan ceza alanına girdi, içeriye Boldrin'e çıkardı. Boldrin'in müsait pozisyondaki vuruşu üstten auta gitti. Rizespor adına çok net bir şans kaçtı.

28' Dario Melnjak'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, savunmadan seken topu önünde bulan Milan Skoda ceza yayından gelişine vuruşunu yapıyor. Harun Tekin topa hakim olmayı başarıyor.

32' Fernando Boldrin'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Milan Skoda'nın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top üst direkten geri geliyor.

37' Fenerbahçe penaltı kazandı. 40 yaşındaki Emre Belözoğlu önde bastı ve topu kaparak Talbi'nin sağından atıp solundan geçti ve ceza sahasına girdi. Burada arkadan gelen Abdullah Durak'ın müdahalesi sonrası Emre kendini yerde buldu. Hakem Halis Özkahya tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

39' Emre penaltıyı gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

42' Milan Skoda'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Fernando Boldrin'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Harun Tekin pozisyonu önlemeyi başarıyor.

Mücadelede ilk yarı sona erdi.

İki takımın maç kadroları:

Fenerbahçe:

Harun Tekin - Nabil Dirar - Hasan Ali Kaldırım - Simon Falette - Serdar Aziz - Ömer Faruk Beyaz - Emre Belözoğlu - Ozan Tufan - Ferdi Kadıoğlu - Garry Rodrigues - Allahyar Sayyadmanesh

Yedekler:

Altay Bayındır - Erten Ersu - Cenk Alptekin - Gürkan Başkan - Emir Miray Köksal - Murat Sağlam - Emre Nasuh - Muhammed Gümüşkaya - Miha Zajc

Çaykur Rizespor:

Gökhan Akkan - Dario Melnjak - Montassar Talbi - Mykola Morozyuk - Ivanildo Fernandes - Tunay Torun - Denis Garmash - Fernando Boldrin - Oğuz Kağan Güçtekin - Abdullah Durak - Milan Skoda

Yedekler:

Tarık Çetin - Zafer Görgen - Orhan Ovacıklı - Burak Albayrak - Alberk Koç - Yan Sasse - Atakan Akkaynak - Muhammet Çelik - Andriy Boryachuk



