(CANLI) Fenerbahçe - Cagliari
Bu sezon ilk kez kendi sahasında taraftarının önüne çıkan Fenerbahçe, İtalyan temsilcisi Cagliari'yle hazırlık maçında karşılaşıyor. Cagliari'yle üçüncü sezon üst üste hazırlık maçı yapan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal Real Madrid maçında müthiş bir performans ortaya koyan Altay'ı ilk 11'de başlatırken sol bekte yine Nabil Dirar yer alıyor. Max Kruse, Emre Belözoğlu ve Muriç de ilk 11'de... Maç başladı. Fenerbahçe-Cagliari maçını fanatik.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
Fenerbahçe yeni sezon öncesinde ilk kez Kadıköy'ün çimlerine ayak basıyor. Sarı Lacivertliler 2 sezondur olduğu gibi yine Cagliari'yle hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.
Ersun Yanal ilk 11'de genç kaleci Altay'a forma verirken kaptan Emre Belözoğlu da 4 sezon sonra yeniden taraftarın karşısında sahaya ilk 11'de çıkıyor.
20.30'da başlayacak mücadeleyi fanatik.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
Maç başladı...
9' Ozan Tufan'ın uzaklardan şutu az farkla yandan auta gitti.
12' Emre Belözoğlu sol kanattan korneri kullandı, Ozan'ın kafa vuruşunda top arka direkte Muriç'e doğru geldi, onun kafasında meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Ozan Tufan iyi performansıyla göz dolduruyor.
20' Moses'ın sağ kanattan ceza alanı dışından şutu üstten auta gitti.
28' Moses sağ kanattan ceza alanına girip şutunu çekti, top üstten dışarıda...
İki takımın ilk 11'leri:
Fenerbahçe:
Altay, Isla, Jailson, Sadık, Dirar, Ozan Tufan, Emre, Kruse, Rodrigues, Moses, Vedat Muriç
Cagliari:
Alessio, Ceppitelli, Fabrizio, Klavan, Likoyannis, Joao Pedro, Valter Birsa, Nainggolan, Ionița, Rog, Pavoletti