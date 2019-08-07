(CANLI) Fenerbahçe - Cagliari

Fenerbahçe yeni sezon öncesinde ilk kez Kadıköy'ün çimlerine ayak basıyor. Sarı Lacivertliler 2 sezondur olduğu gibi yine Cagliari'yle hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

Ersun Yanal ilk 11'de genç kaleci Altay'a forma verirken kaptan Emre Belözoğlu da 4 sezon sonra yeniden taraftarın karşısında sahaya ilk 11'de çıkıyor.

20.30'da başlayacak mücadeleyi fanatik.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Maç başladı...

9' Ozan Tufan'ın uzaklardan şutu az farkla yandan auta gitti.

12' Emre Belözoğlu sol kanattan korneri kullandı, Ozan'ın kafa vuruşunda top arka direkte Muriç'e doğru geldi, onun kafasında meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Ozan Tufan iyi performansıyla göz dolduruyor.

20' Moses'ın sağ kanattan ceza alanı dışından şutu üstten auta gitti.

28' Moses sağ kanattan ceza alanına girip şutunu çekti, top üstten dışarıda...

İki takımın ilk 11'leri:

Fenerbahçe:

Altay, Isla, Jailson, Sadık, Dirar, Ozan Tufan, Emre, Kruse, Rodrigues, Moses, Vedat Muriç

Cagliari:

Alessio, Ceppitelli, Fabrizio, Klavan, Likoyannis, Joao Pedro, Valter Birsa, Nainggolan, Ionița, Rog, Pavoletti