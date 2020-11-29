CANLI | Fenerbahçe - Beşiktaş canlı izle (BJK - FB canlı yayın)

Süper Lig 2020-2021 sezonu 10. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Fenerbahçe 9 hafta sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik sonucu elde ettiği 20 puanla Süper Lig'de 3. sırada yer alıyor. Konuk Beşiktaş ise 4 galibiyet, 1 beraberlik sonucu elde ettiği 13 puanla bu karşılaşma öncesinde Süper Lig'de 7. sırada yer alıyor. İki takımın aralarında yaptıkları son 20 karşılaşmanın 8'ini Fenerbahçe, 5'ini Beşiktaş kazanırken, 7 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son altı maçın beşini kazanmayı başardı. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile karşılaştığı son üç Süper Lig maçını kaybetmedi.

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Maç başladı.

1' Fenerbahçe'de Pelkas sağ kanattan ortaladı, Ozan ceza sahasında topu iyi kontrol edemedi. Fenerbahçe maça hızlı başladı.

2' Fenerbahçe yine iyi geldi. Pelkas'ın getirdiği topta Perotti'nin ceza alanındaki şutu üstten auta gitti.

FENER GELDİ, BEŞİKTAŞ ATTI

4' Beşiktaş bir kere geldi ve golü buldu. Aboubakar'ın sol çaprazdan ceza alanına girip çektiği harika şutta Altay çaresiz kaldı. Beşiktaş maça golle başladı.

12' Valentin Rosier'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Marcel Tisserand kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

18' Maça fırtına gibi başlayan Fenerbahçe golü yemesinin şaşkınlığını hala üzerinden atamadı.

20' Aboubakar kendisinin ve takımının 2. golünü atıyor. Kadıköy'de şok.... Sağ kanattan gelen ortaya Kamerunlu forvet kafayı çok güzel vurdu ve golü attı.

CISSE'DEN UMUT VEREN GOL!

34' Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Gol Cisse... Sağ kanattan kullanılan kornerde Tisserand kafayı vurdu arka direkte Cisse dokundu ve kolay pozisyonda golü attı.

35' Fenerbahçe'de Perotti sakatlanarak oyundan çıktı. Caner Erkin oyunda.

İkinci yarıda Fenerbahçe'de Mert Hakan ve Kemal Ademi oyuna girdi. Sosa ve Cisse dışarda...

KIRMIZI KART VE GOL!

50' Beşiktaş'ta Larin kırmızı kart gördü.

53' Beşiktaş, Necip Uysal'ın golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Josef de Souza'nın sağ kanattan ortasında Necip Gökhan Gönül'ün arkasından iyi yükseliyor ve güzel bir kafa vuruşuyla golü atıyor.

64' Fenerbahçe'de sarı kart gören Gustavo, gelecek hafta oynanacak Denizlispor maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Sarı-Lacivertli takımda Novak'ın yerine Ferdi Kadıoğlu oyunda.

65' Fenerbahçe Beşiktaş'a karşılık veremiyor. Sarı Lacivertliler oyundan tamamen koptu ve takım oyunu yerine bireysel hamlelerle gole gitmeye çalışıyor.

68' Fenerbahçe farkı yeniden 1'e indirdi. Gol Ozan Tufan... Fenerbahçe müthiş bir karambolde direkten dönen top sonrası golü buldu.

70' Beşiktaş'ta Welinton, Necip Uysal'ın yerine; N'Koudou ise Mensah'ın yerine oyuna dahil oldu.





İki takımın ilk 11'leri:

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Ozan, Pelkas, Perotti, Cisse

Beşiktaş: Utku, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

DERBİDEN NOTLAR...

Süper Lig’in 10’uncu haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk etti. Ülker Stadyumu’nda 19.00’da başlayan maçta hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çaldı. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ile Süleyman Özay üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçının 11’ine göre 2 değişiklik yaptı. Erol Bulut, Serdar Aziz’in yerine Lemos’u, Mert Hakan’ın yerine ise Ozan Tufan’a görev verdi. Bulut, sahaya şu 11’le çıktı: Altay - Gökhan, Lemos, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Pelkas, Ozan, Perotti, Cisse.

GÖKHAN GÖNÜL VE SOSA 11’DE YER ALDI

Sarı lacivertli ekipte Gökhan Gönül 11’de yer aldı. Tecrübeli futbolcu, hafta boyunca Beşiktaş maçına yetişebilmek için yoğun çaba sarf etti. Gökhan Gönül, teknik direktör Erol Bulut’un forma vermesi ile Beşiktaş maçına 11’de başladı. Gökhan Gönül’ün yanı sıra Jose Sosa da mücadelede 11’de yer aldı. Arjantinli futbolcu eski takımına karşı ilk kez sarı lacivertli formayı giydi.

CANER ERKİN YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçe’de tecrübeli futbolcu Caner Erkin yedekler arasında yer aldı. Teknik direktör Erol Bulut, Caner Erkin’i yeden soyundurarak yerine Filip Novak’ı dahil etti. Caner Erkin, geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçında da yedek soyunmuş 72’nci dakikada oyuna dahil olmuştu.

FENERBAHÇE’DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, derbi maça 6 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı lacivertlilerde Harun Tekin, Sinan Gümüş, Valencia, Tolga Ciğerci, Nazım Sangare ile Mbwana Samatta forma bulamayan isimler oldu.

"AD10S" TİŞÖRTÜYLE İLE ISINDILAR

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesinde ısınmak üzere sahaya üzerinde Diego Armando Maradona’nın fotoğrafının bulunduğu tişörle çıktı. Sarı lacivertlilerin giydiği tişörtün üzerinde ayrıca "AD10S" yazısı da yer aldı.

Öte yandan mücadele başlamadan önce Maradona için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



