CANLI | Fenerbahçe Beko - Panathinaikos

Turkish Airlines EuroLeague'de üst üste 4 maçtır kazanan ve sahaya yansıttığı basketbolla da son haftalarda iyi bir yükseliş yakalayan Fenerbahçe, çift maçlı haftada kapanışı Panathinaikos'la yapacak. Baskonia'yı kulüp rekoru kırarak yenen Kanarya, hem galibiyet serisini sürdürmek hem iç sahada kaybetmemek hem rakibinden rövanşı almak hem de Play-Off sınırına girmek adına zafer için sahaya çıkacak. Euroleague'de oynadığı son 4 maçı kazanan Fenerbahçe, 19 maçta 9 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertli ekip haftaya 11. sırada girdi. Panathinaikos ise 6 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor.

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Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele, beIN Sports Haber ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Luigi Lamonica (İtalya), Emilio Perez (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya) hakem üçlüsü yönetecek. Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçının canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos geçmiş karşılaşmalar:

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile bugüne kadar EuroLeague’de oynadığı 23 maçta 11 galibiyet aldı. Temsilcimiz, 2020-21 sezonu beşinci haftasında Atina’da oynanan maçta Panathinaikos’a 82-68 mağlup oldu. Fenerbahçe Beko’da Lorenzo Brown 17, Ahmet Düverioğlu 15 sayı üretti. Ev sahibi takımda ise Nemanja Nedovic 28 sayı buldu.

2020-21 – Normal sezon – Panathinaikos 82-68 Fenerbahçe Beko

2019-20 – Normal sezon – Panathinaikos 81-78 Fenerbahçe Beko

2018-19 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 85-66 Panathinaikos

2018-19 – Normal sezon – Panathinaikos 69-81 Fenerbahçe

2017-18 – Normal sezon - Fenerbahçe 67 – 62 Panathinaikos

2017-18 – Normal sezon - Panathinaikos Superfoods 70 – 68 Fenerbahçe

2016-17 – Playoff – Fenerbahçe 79 – 61 Panathinaikos

2016-17 - Playoff - Panathinaikos 75 – 80 Fenerbahçe

2016-17 - Playoff - Panathinaikos 58 – 71 Fenerbahçe

2016-17 – Normal sezon – Fenerbahçe 84 – 63 Panathinaikos

2016-17 – Normal sezon - Panathinaikos 81 – 70 Fenerbahçe

2015-16 - Top 16 - Panathinaikos 76 – 71 Fenerbahçe

2015-16 - Top 16 – Fenerbahçe 82 – 75 Panathinaikos

2014-15 – Normal sezon - Fenerbahçe 84 – 62 Panathinaikos

2014-15 - Normal sezon - Panathinaikos 91 – 73 Fenerbahçe

2013-14 - Top 16 Panathinaikos 76 – 67 Fenerbahçe

2013-14 - Top 16 - Fenerbahçe 77 – 72 Panathinaikos

2012-13 – Normal sezon – Panathinaikos 69 – 55 Fenerbahçe

2012-13 – Normal sezon - Fenerbahce Ülker 73 – 64 Panathinaikos

2011-12 - Top 16 - Panathinaikos 72 – 62 Fenerbahce Ülker

2011-12 - Top 16 – Fenerbahçe 56 – 77 Panathinaikos Atens

2007-08 – Normal sezon – Panathinaikos 88 – 68 Fenerbahçe

2007-08 – Normal sezon - Fenerbahçe 64 – 83 Panathinaikos

Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Beko - Panathinaikos):

Atılan Sayı: 74.6 – 80.1

2 Sayı: %54.0 - %53.5

3 Sayı: %37.9 - %35.6

Serbest atış: %83.5 - %74.8

Ribaund: 30.8 – 34.3

Asist: 18.3 – 17.9

Top çalma: 6.9 – 5.8

Blok: 1.7 – 3.4

Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Beko - Panathinaikos):

Yenilen Sayı: 78.3 – 83.1

2 Sayı: %51.9 - %53.4

3 Sayı: %37.9 - %38.3

Serbest atış: %77.7 - %81.0

Ribaund: 33.9 – 34.1

Asist: 19.8 – 17.4

Top çalma: 7.5 – 6.1

Blok: 2.3 – 2.2

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko - Panathinaikos):

Sayı: De Colo 12.1, Vesely 11.8, Brown 10.4 / Nedovic 17.0, Papapetrou 13.1, Papagiannis 9.7

Ribaund: Vesely 5.2 / Papagiannis 6.4, Mitoglou 4.8, Papapetrou 4.5

Asist: Brown 3.8, De Colo 3.4 / Sant-Roos 4.1, Nedovic 3.5, Mack 3.2

Top çalma: Brown 1.6, De Colo 1.5 / Sant-Roos 1.4

Verimlilik: De Colo 15.1, Vesely 15.1, Pierre 10.5 / Papagiannis 15.9, Nedovic 15.5, Papapetrou 11.4