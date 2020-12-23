CANLI | Fenerbahçe Beko - Olympiakos

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 16.hafta maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile evinde karşılaşıyor
Fenerbahçe Beko , EuroLeague’de geride kalan çift maç haftasında istediği sonuçları alamadı. AX Armani Exchange Olimpia Milan’a evinde 79-71 kaybeden Fenerbahçe Beko, deplasmanda da Zalgiris Kaunas’a 99-62 mağlup olmuştu. Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague’de bu sezon 15 haftada 5 galibiyeti bulunuyor
Fenerbahçe kadrosunda yeni transfer Guduric'te yer alıyor
İLK ÇEYREK SONUCU | Fenerbahçe Beko 22 - 27 Olympiakos
2.ÇEYREK SONUCU (İLK YARI) | Fenerbahçe Beko 45 - 41 Olympiakos