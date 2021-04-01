(CANLI) Fenerbahçe Beko - Barcelona

Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun son çift maçlı haftasının kapanışında Fenerbahçe Beko, lider Barcelona'yı ağırlıyor. Salı günü maçta Almanya deplasmanında Bayern Münih'i mağlup ederek, üst üste 6. kez Play-Off'a kalmayı başaran Sarı Lacivertliler şimdi de ilk 8'e en iyi sıradan girmek adına mücadelesini sürdürüyor. İki takım arasında İspanya’da oynanan ilk maçı Barcelona 97-55 kazanmıştı.

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Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

2 Nisan Cuma günü saat 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Bu karşılaşma, EuroLeague genelinde ‘Haftanın Maçı’ olma özelliği taşıyacak. Mücadeleyi Robert Lottermoser, Elias Koromilas, Rain Peerandi hakem üçlüsü yönetecek.

Bu sezon Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında oynadığı 32 karşılaşmada 20 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 5. sırada yer alıyor. İspanyol temsilcisi Barcelona ise 23 galibiyet ve 9 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.

Fenerbahçe Beko - Barcelona geçmiş karşılaşmalar

Fenerbahçe Beko, Barcelona ile EuroLeague’de oynadığı 25 maçta 10 galibiyet elde etti. Turkish Airlines EuroLeague 2020-21 sezonu 8. haftasında Barcelona’da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 97-55 kazandı.

2020-21 – Normal sezon – Barcelona 97-55 Fenerbahçe Beko

2019-20 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 74-80 FC Barcelona

2019-20 – Normal sezon – FC Barcelona 89-63 Fenerbahçe Beko

2018-19 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 88-82 Barcelona

2018-19 – Normal sezon – Barcelona 65-84 Fenerbahçe Beko

2017-18 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 86-82 Barcelona

2017-18 – Normal sezon – Barcelona 68-83 Fenerbahçe Beko

2016-17 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 68-65 Barcelona Lassa

2016-17 – Normal sezon – Barcelona 72-73 Fenerbahçe Beko

2014-15 – Normal sezon – Barcelona 89-91 Fenerbahçe Beko

2014-15 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 78-80 Barcelona

2013-14 – Top 16 – Barcelona 93-73 Fenerbahçe Beko

2013-14 – Top 16 – Fenerbahçe Beko 73-76 Barcelona

2013-14 – Normal sezon – Barcelona 94-81 Fenerbahçe Beko

2013-14 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 74-70 Barcelona

2012-13 – Top 16 – Fenerbahçe Beko 60-99 Barcelona

2012-13 – Top 16 – Barcelona 100-78 Fenerbahçe Beko

2010-11 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 69-75 Barcelona

2010-11 – Normal sezon – Barcelona 61-69 Fenerbahçe Beko

2009-10 – Normal sezon – Barcelona 89-55 Fenerbahçe Beko

2009-10 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 59-82 Barcelona

2007-08 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 78-85 Barcelona

2007-08 – Normal sezon – Barcelona 82-67 Fenerbahçe Beko

2006-07 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 82-69 Barcelona

2006-07 – Normal sezon – Barcelona 84-70 Fenerbahçe Ülker