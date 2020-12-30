CANLI | Fenerbahçe Beko - ASVEL

Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague'in 17. haftasında Fransa'nın ASVEL takımını konuk ediyor. Son olarak Yunanistan'ın Olympiakos takımını mağlup ederek moral depolayan Fenerbahçe Beko, ASVEL'i de yenerek çıkış yakalamayı hedefliyor. EuroLeague'de yaptığı müsabakaların 6'sını kazanan ve 10'unu kaybeden sarı-lacivertli takım, 14. sırada yer alıyor. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon 5 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan ASVEL ise 16. basamakta bulunuyor.

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İLK PERİYOT SONUCU

FENERBAHÇE 15-19 ASVEL

Fenerbahçe Beko’da son durum

Takımımız, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında 23 Aralık Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırladığı Olympiacos’u 84-77 ile geçti. 16. maçında 6. kez kazanan Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely 17 sayı, 5 asist, 4 ribaund istatistikleri üretti ve 29 verimlilik puanına ulaştı.

Sarı-lacivertliler, son resmi karşılaşmasına ING Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. 26 Aralık Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda Anadolu Efes’e konuk olan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 85-72 mağlup ayrıldı. 14. haftanın ardından 11 galibiyette kalan ekibimizde bu mücadelenin en skorer isimleri Dyshawn Pierre 16, Marko Guduric ise 12 sayı üretti.

ASVEL’de son durum

ASVEL, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 15 maçta 5 galibiyet aldı. Rakibimiz, özellikle Barcelona ve Maccabi galibiyetleriyle dikkat çekti. ASVEL, son EuroLeague karşılaşmasında CSKA Moskova’yı Astroballe’de konuk ederken, 22 Aralık tarihinde oynanan bu mücadeleyi 78-87 kaybetti. ASVEL’de en etkili isimler 16 sayıyla Yabusele ve 13 sayıyla Freeman oldu.







