CANLI | Fenerbahçe Beko - Armani Milano

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 14. hafta maçında AX Armani Exchange Milan ile karşı karşıya gelecek. Son 6 maçın 5'ini kaybeden temsilcimiz, Olimpia Milan'ı yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Geçen hafta Alba Berlin'e konuk olan sarı - lacivertliler, karşılaşmadan 89-63 mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe Beko, geride kalan 13 maçın sadece 5'inden galip ayrıldı.

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Fenerbahçe Beko - Armani Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

15 Aralık Salı günü (yarın) 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Daniel Hierrezuelo (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Mario Majkic (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko'da sakatlığı süren yeni transfer Alex Perez, Olimpia Milan karşısında da forma giyemeyecek.

Konuk takım Olimpia Milan ise zirve hattından uzaklaşmak istemiyor. Ettore Messina'nın ekibi, 13 maçta 7 galibiyete sahip. Geçen hafta Barcelona'ya konuk olan Milan, son 5 dakikaya sığan 21-0'lık seriyle sahadan 87-71 mağlup ayrıldı.

Hücumda etkili bir takım olan Milan, maç başı 82 virgül 5 sayı ortalaması ile ligin en skorer ikinci takımı konumunda.

İtalyan ekibinin kadrosunda uzun yıllar Fenerbahçe Beko forması giyen Gigi Datome de yer alıyor.