(CANLI) Fenerbahçe - Bayern Münih
Basketbol THY Avrupa Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Almanya ekibi Bayern Münih'i konuk ediyor. Ataşehir Ülker Arena'da kısıtlı sayıda seyircinin alındığı mücadele başladı. Karşılaşma detaylarını ve canlı anlatımını fanatik.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda Kızılyıldız mts ve Anadolu Efes'e üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, CSKA Moskova karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı.
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İLK PERİYOT
Fenerbahçe Beko 28-9 Bayern Münih
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Organizasyondaki ilk maçında AX Armani Exchange Milan'a yenilen Bayern Münih ise son 2 karşılaşmada ALBA Berlin ve Maccabi Playtika'yı mağlup etti. İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan son 7 maçın 6'sını Fenerbahçe Beko, birini ise Bayern Münih kazandı.
Avrupa kupalarında 541. maçı
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 541. maçına Bayern Münih karşısında çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 540 karşılaşmanın 310'unu kazandı, 230'unu ise kaybetti. Avrupa Ligi'nde ise 338 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 199 galibiyet ve 139 mağlubiyet yaşadı.