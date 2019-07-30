(CANLI) Fenerbahçe - Bayern Münih

Yeni sezona yepyeni umutlarla girmek isteyen Fenerbahçe, Avrupa'nın en prestijli hazırlık kampı turnuvalarından biri olarak gösterilen AUDI Cup'ta Alman devi ev ev sahibi Bayern Münih'le karşılaşıyor.

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Mücadele başladı

5' Maçın ilk etkili atağı Fenerbahçe'den geldi. Max Kruse'nin sol çaprazdan çektiği sert şut, yandan auta gitti.

21' Sakatlanan Hasan Ali Kaldırım'ın yerine Nabil Dirar oyuna girdi. Isla sol beke, Dirar ise sağ bek mevkisine geçti.

22' Bayern Münih, Renato Sanchez'in attığı golle 1-0 öne geçti.

28' Goretzka Bayern Münih adına skoru 2-0 yaptı.

Sol kanattan Coman'ın bindirdi, ardından ceza alanına yerden çıkardığı topa Goretzka rahat bir vuruş yaptı ve topu ağlara gödnerdi.

31' Nabil Dirar'ın ceza alanı içinde çevre kontrolü yapmadan topu ayağında fazla tutmasının ardından Müller topu kaptı ve rahat bir golle skoru 3-0 yaptı.

İki takımın maç kadroları şu şekilde:

Fenerbahçe:

Harun, Isla, Sadık, Jailson, Hasan Ali, Ozan, Mehmet Ekici, Moses, Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi

Yedekler:

Ferdi, Emre, Alper, Reyes, Zajc, Dirar, Frey, Altay, Oytun, Murat, Batuhan, Cebrail, Muhammed, Allahyar, Yusuf Mert

Bayern Münih:

Neuer, Kimmich, Süle, Boateng, Alaba, Thiago, Goretzka, Sanches, Gnabry, Lewandowski, Coman

Yedekler:

Ulreich, Früchti, Martinez, Arp, Tolisso, Müller, Zaiser, Singh

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