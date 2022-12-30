CANLI | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşuyor

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray , Sivasspor deplasmanına çıktı. Mücadeleyi Galatasaray, 2-1 kazanırken maçta büyük tartışmalara neden olan hakem kararları yaşandı. Özellikle Sivasspor'un 50. dakikada Ulvestad'la bulduğu gol, VAR müdahalesiyle pozisyonu izleyen Erkan Özdamar tarafından izlenip iptal edildi. Kimse golün hangi karar gerekçesiyle iptal edildiğini anlayamazken büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaşanan olayların ardından açıklamalarda bulunuyor.

AKİ KOÇ AÇIKLAMA YAPIYOR

Uzun süre sonra hiç istemediğimiz bir konuyla ilgili sizlerle beraberiz. Dikkat edenler olmuştur, son zamanlarda 3 defa, biri 5 Kasım, biri 24 Kasım, biri de 28 Kasım'da olmak üzere MHK ile ilgili bazı söylemlerde bulunmuştum. FF'nin kronikleşmiş hakem sıkıntısını gidermek için samimi şekilde çalıştığını yeni metotlar getirdiğini, yeni testler getirdiğini, bir dönüşüm olduğunu ancak bu dönüşümün başarılı olması için MHK'nın aynı yolda yürümesi gerektiğini söylemiştim.

ENDİŞELERİMİZ TAVAN YAPTI

Fenerbahçe olarak ciddi şüphelerimiz olduğunu, hoşumuza gitmeyen şeyler olduğunu belirtmiştim. Sivasspor-Galatasaray maçında yaşananlar bizi ciddi şekilde rahatsız etmiştir. Dün geceki maçtan sonra endişelerimiz tavan yaptı, zirve yaptı. Hakem hatası, şampiyonluk yarışındaki diğer takımlara da dezavantaj sağlamıştır. Dün gece oynanan maçın, bir hakem hatası yüzünden bir takımın avantaj sağlaması değil, şampiyonluk için yarışan takımlara ve Sivasspor'un yarıştığı kulvarda da bir değişikliğe yol açtığını ifade etmek istiyorum.





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CİDDİ ŞEKİLDE RAHATSIZ ETTİ

TFF'nin kronik hakem sıkıntısını gidermek için samimi şekilde çalıştığını ve yeni metotlar getirdiğini, yeni testler getirdiğini, bir dönüşüm olduğunu ancak bu dönüşümün başarılı olması için MHK'nın da aynı yolda yürümesi gerektiğini söylemiştim. Fenerbahçe olarak ciddi şüphelerimiz olduğunu, hoşumuza gitmeyen şeyler olduğunu belirtmiştim. Sivasspor - Galatasaray maçında yaşananlar bizi de ciddi şekilde rahatsız etmiştir.

SERKAN ÇİMEN İÇİN AÇIKLAMA YAPTIK

Bu bir ekip işi olduğu için, zorluk derecesi bu kadar yüksek olan bir maça Halil Umut Meler ve uzun süredir birlikte maç yönetmediği yardımcı hakemini atamak garip. Biz bu iki ismin en son ne zaman beraber maç yönettiğini bulamadık. Serkan Çimen için açıklama yaptık. Trabzonspor maçında bir hakem hatası olduğunu söylemiyorum ancak bunu yapmak garip. 46 yardımcı hakem var, böyle bir maça hangi hakem atanmasın diye sorulsa, Serkan Çimen çıkar.

RAPORU BAŞKALARI GİRİYOR

Federasyona gittik. Bize çok güzel bir sunum yaptılar. Kriterleri anlattılar, nasıl hakem ataması yapıldığını gösterdiler. Hakem-takım ilişkisi kriteri var. Hakem bir takımın maçına görevlendirilmek istemiyorsa, o takımın hiçbir maçına görevlendirilemez maddesi var. Arda Kardeşler ve Erce Kardeşler örneği var... Yaşar Kemal Uğurlu'nun ise Adana Demirspor ve Trabzonspor maçına atanmak istemediği söylendi. Bu durumu araştırdık, böyle bir şey yok. Anladığımız şu, bu raporu hakem değil başkaları giriyor.

ERKAN ÖZDAMAR TESTİ GEÇEMEDİ

akın zamanda FIFA listeleri çıktı. Bunda da tuhaflık var. Erkan Zengin diye bir hakem var. Orta hakem olarak ligde maçını bulamadık. Kayserispor-Galatasaray maçında vahim bir hata yapıyor, uzun süre maç alamıyor. Ancak bu arkadaşımız FIFA VAR listesine alınıyor. Erkan Özdamar'ın askerlikle alakalı çürük raporu var. Birinin askere gitmekle alakası fiziki bir problemi varsa ki herkesin olabilir... Bu hakem nasıl hakemlik yapabiliyor? Bu arkadaşımız sezon başındaki hakemlik testini geçemiyor ve sakat olduğu ifade ediliyor. Bu hakem de 4 maç yönettikten sonra FIFA listesine alınıyor. MHK'deki arkadaşlar sevdikleri ya da yönlendirebilecekleri hakemi öne mi çıkarıyorlar? Bundan tam emin değilim. Bunu sistemdeki gariplikleri belirtmek için anlatıyorum.

N'KOUDOU'YU ATAMADILAR

Hakemlerin haksız yere performansı ödüllendiriliyor ve bu diğer hakemlere bilinçaltında bir mesaj veriyor. Birkaç gün önce Atilla Karaoğlan, N'Koudou'yu atamıyor. Kötü bir niyet söylemiyorum, bilinçaltında atamıyor.

YASİN KOL'UN HAKEMLİĞİ BİTİRİLECEK

Ali Palabıyık Galatasaray maçında hata yapıyor. Çok uzun süre maç alamıyor. Yasin Kol Beşiktaş maçında hata yapıyor. yalnızca 3 maç verildi. Hatta kendisinin Süper Lig hakemliği de bitirilecek. Yani Süper Lig'de artık maça çıkamayacak. Alt kademelerde maça çıkmak ister mi kendi bilir ama artık Süper Lig'de maça çıkamayacak. O zaman böyle çok daha fazla durumla karşılaşabiliriz. ﻿﻿Bu düzenin bu hale gelmesinde ana aktör olan insanlarla gereken dönüşümü gerçekleştiremezsiniz. Sen yapay zekaya şu hakem şu maça atanmayacak diye koyuyorsan ve hakemin bundan haberi yoksa, yapay zeka nasıl düzgün çalışabilir?

BU TİYARONUN PARÇASISINIZ

Mehmet Büyükekşi'ye de söylüyorum. Niyetinizden şüphemiz yok, destekçiniziz. Ancak bu gidişata ağır ve radikal kararlar almazsanız, siz de bu tiyatronun bir parçasısınızdır ve biz bunu sorgulamaya başlarız. Bu adamlar hakem eğitimine önem vermediği için, kayırdıklarımızı öne çıkaralım kayırmadıklarımızı devreden çıkaralım zihniyetinde oldukları için yeterli hakem yok.

KİMSE NEDENİNİ BİLMİYOR

Dün nizami bir gol iptal edildi. Kimse nedenini bilmiyor. Dünkü olayı, Türk futbolunun geleceği için büyük bir fırsat olarak görüyorum. Daha 15. haftadayız, bunu düzeltecek vaktimiz var. Dünkü olaylardan ders alıp doğru adımları atarsak, bu düzelebilir. Erden Timur, 'Kıyamet koparılıyor' dedi. Evet koparılıyor. Size ne oluyor diyemezsiniz çünkü biz de yarıştayız. Tüm takımlar yarışın içinde. Biz buraya sırf bu olay için çıkmadık, kasım ayında 3 defa konuşmamıza rağmen bu olay yaşandığı için buradayız. Yıllar önce Aziz Yıldırım, 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' demişti. Ben de 'Ne hakem hatası, memleket meselesi' diyorum. Bu işin arkasında başka şeyler olabilir.

HAKEM OFSAYT DEMİŞ

Orta hakem faul şüphesiyle VAR'a gitti, ofsayt İle geri döndü. Emin misin diyeceksiniz. Evet eminim, Sivasspor cephesiyle konuştum. Hakem onlara ofsayt demiş. Çizgi yanlış çizildi, yanlış çizildiği fark edilince geri dönüş olmadı iddiası var. Böyle bir şey varsa maç iptal edilir. Kural olarak demiyorum, vicdan olarak diyorum.

YAŞANAN OLAY HERHANGİ BİR OLAY DEĞİL

Bizim Göztepe maçımızda bu kadar uzun VAR incelemesi olmuştu. Yaklaşık 4 dakikaydı. Dünkü 5 dakika incelendi. Bugüne kadar hangi VAR incelemesinde hakemin elinde kaleme benzer bir objeyle bir şeyler yaptığını gördük? Dünkü maçta yaşanan olay herhangi bir olay değil.

SİVASSPOR EN BÜYÜK MAĞDUR

Bu yapılanlar hepimizi birbirimize düşürecek. Sivasspor en büyük mağdur, dünkü açıklamalarına çok büyük saygı duyuyorum. Çok daha fazla şey söyleyebilirlerdi ancak olgun davrandılar ve federasyondan açıklama istediler. Bizim her yerde elimiz yok. Bize daha önce VAR kayıtları da verilmedi. İnşallah soru işaretlerini giderecek açıklama yapılır. Ben dünkü durumu çok büyük bir fırsat olarak görüyorum. Şu ana kadar niyetinden şüphe etmediğim federasyonun, gerçek anlamda niyetini burada göreceğiz.