CANLI | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşuyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, antrenman sonrası açıklamalarda bulunuyor. Fanatik.com.tr olarak konuşmaları canlı aktarıyoruz.

İşte Başkan Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Mümkün olduğu kadar az konuşmaya çalışıyoruz ama konuşmamız gereken günlerdeyiz."

'Bu sene biraz erken başladılar'

"Konuşmuyoruz diye eleştiri alıyoruz ama ne kadar az konuşursak o kadar iyi. Biz sahaya odaklanmaya çalışıyoruz ama bizim dışımızda gelişen saha dışı olayları var. Bu sene biraz erken başladılar. Bazı hakem hataları ve bazı kasıtlı hareketler bizi ciddi şekilde endişelendiriyor. Hakem kararlarında bir standartsızlık var. VAR kararlarında da öyle. Türkiye'de bir hakem krizi var."

"Özellikle odağında Fenerbahçe'nin olduğu hakem krizlerinden Türk futbolunun kaosa sürüklendiğini görüyoruz. Hakemlik çok zor bir meslek ama bu kadar kötü yönetmek çok daha zor. Hakemlik camiasında değişik dengeler ve güç odakları olduğu söyleniyor."

"Türkiye'de şampiyonluklar saha içerisinde kazanılmıyor olgusu var, ben inanmak istemiyorum ama inanmak zorunda kalıyorum. Bu olguyu değiştirmek zorundayız."









'Açıklasınlar'

"Bilmek istiyorum, açıklasınlar! Sizin futbolcunuz, hakeme hakaret etti ve bu yüzden kırmızı kart gördü desinler! Ali Palabıyık ne olacak? Bir hafta mı maç almayacak?"

"Beşiktaş maçını hakem katletti. İki takımın da şikayetleri var. Yediğimiz golden önce faul vardı. Josef iyi niyetli bir insan ama o pozisyona kırmızı kart vermeyen hakem ve hakemi uyarmayan VAR bu işi yapmamalı."

'Yolumuzu çözeceğiz'

"TFF Başkanı, MHK Başkanı ve ilgili arkadaşlarına sormak istiyorum; Ortada bir kriz var mı, yok mu? Etrafta dolaşan dedikodular, iddialar, şikayetçi takım sayısı... TFF ve MHK neden konuşmuyor? Sorun yok, problem yok deniyorsa biz de Fenerbahçe olarak yolumuzu çizeceğiz"