CANLI - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşuyor

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç açıklamalar yapıyor. Ülker Stadyumu 1907 Tribünü’nde düzenlenen toplantıyı canlı takip ediyoruz.

Ali Koç basın toplantısını değişen gündem nedeniyle iptal etmeyi planladıklarını ancak sonrasında vazgeçtiklerini aktararak toplantıya başladı. Ali Koç, şu ifadeleri kullandı.

"Bu toplantıyı aslında iptal etme kararı almıştık. Çünkü TFF'nin dün akşam bir açıklaması var. Demek ki oyun oynanırken de kurallar değişebiliyormuş, Ama arkadaşlarımız basının çok ilgisi var. Yapalım dediler. Bu nedenle bu toplantıyı yapma kararı aldık. Öncelikle 6-7 dakikalık bir videomuz var. Onu izleyelim isterseniz. Sonrasında açıklamalarımız olacak."

(Basın toplantısının olduğu salonda barkovizyonda hakem hataları gösteriliyor.)

"Pozisyonlara baktığınız zaman başka bir resim çıkıyor ortaya. Bu pozisyonlar bize göre yoruma açık olmayan pozisyonlar. Alanyaspor maçında kural hatası için başvurduk. Bizi üzen şey bu kural hatası için bayvurumuzun ele alınış şekliydi. Uzun bir süre karar verilemedi. Kimse IFAB raporunu dahi okumadı."

"Buradaki Antalyaspor maçında pek çok maçta verilen ancak ne hikmetse bize gerildiğinde verilmeyen bir penaltı var."

"Göztepe maçında 4 dakika 17 saniye bizim golümüz üzerinde istişare edildi. Trabzon'da aut atışına korner verildi. Bu olabilir ama geçen sene hatırlayın bir taç atışı verilmiş, o taç atışı golle sonuçlandığında Türkiye medyası yangın yerine dönmüştü."

"Bizim lehimize hatalar olsaydı. Ne Fenerasyonu kalmıştı, ne Zorlu toplantısı!.."

"Son olarak Ankaragücü maçımızda. Maç esnasında da farketmedik. İyi de oynamamıştık. O maçta da maçtan sonra da net ve bariz bir şekilde yine taraflı tarafsız spor medyasının aktardığı gibi gol iptali gerekirdi."

"Fenerbahçe'nin sezon başından beri yaşadığı net bariz hakem kararları olduğu anlaşılmaktadır."

"Lehimize de hata oldu'

"Bizim lehimize ne yaşandı? Burda Ankaragücü maçında auta giden topa korner verildi. Zanka'nın gol attığı pozisyonda. Orada haksız 2 puan aldığımız söylenebilir."

"Burada kaybettiğimiz 14-15 puandan bahsediliyor. Bunun yarısını hesaba katsanız, durumun ne olacağını görürsünüz."

"Bunlar saha içinde yaşananlar. Saha dışında olanlar da var. Federasyonumuz aldığı kararlarla bizi daha büyük sıkıntılara sokacaktır. Şampiyonlar ligine giden takım bir nebze daha fazla oynamış ama fikstürün önemi ortaya çıkıyor."

"Bu zamana kadar 11 maç kazanmışız ve bu 11 maçın 9'unda hakemler ne hikmetse bir sonraki hafta maç alamamıştır."

"Hakem camiasında sıkça kullanılan bir söz vardır:; hakemler cin gibidir, atamaya bakar mesajı alırlar."

"Hakemlerin söz konusu Fenerbahçe olunca takındıkları bu ürkütücü boyuttaki cüretkar tavrı nasıl yorumlayacağımızı sizlere bırakıyorum."

"VAR protokolünü hiçe sayan uygulamalar normalleştirilmeye çalışılıyor."

"Harcama limitleri konusunda çok uğraştık. Bankalar Birliği ile olan anlaşmayı biz imzalamadık değil, imzalayamadık. Kendi imkanlarımızla başka bir yoldan gitmeye çalıştık."

"Harcama sınırımız hep ekside tutuldu. Sağolsun Sadık Çiftpınar kardeşimiz bu seneki alacağından bir miktar fedakarlık yaptı ve biz bu sayede bir miktar harcama limiti alıp, Fayette'in lisansını çıkarabildik."

"Şampiyonlar ligine giden takım...'

"Sahadaki hakemlerin standart dışı uygulamaları artık görmezden gelemeyeceğimiz noktayı çoktan geçmiştir."

"Sezon bitiyor biz Fenerbahçe olarak bu vahim hataların bitmesini beklerken her hafta bir şeyler oluyor. Bakalım bu hafta ne olacak? Menüde ne var bakalım!"

"Açıkça söylemek gerekirse Türk futbolu bugüne kadar görülmemiş düzeyde bir futbol mühendisliği ile karşı karşıyadır."

"Galiba 25. haftaya kadar fikstür belirlenmiş. Bir bakın o fikstüre. Şampiyonluğa oynayan 6 takımın kaçı cuma günü oynamış!"

"Milyonlarca taraftarın ve kameraların önünde göz göre göre pervasız bir şekilde yapılan bir mühendislikten söz ediyorum."

"Başka kulüpler de var"

"Bu adaletsiz uygulama sadece Fenerbahçe'nin sorunu değil, herkesin sorunudur. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fenrbahçe aleyhine olan uygulamalarına zaman zaman maruz kalan başka kulüpler de vardır."

"Göreceksiniz er ya da geç bizim gibi düşünenler zamanla daha da çoğalacaktır."

"Haziran 2019'da seçimler yapıldı. Biz çok ümitliydik Türk futbolunun yapısal sorunlarının giderilmesi için.."

"Yedi aylık sürede gördüklerimiz, yaşadıklarımız vs.. Durumu kabullenmek zorunda kaldık."

"Nihat Özdemir Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hizmetleri olmuş, Fenerbahçe'ye hizmet etmiş biri. Altı yıl birlikte çalışma şansımız da oldu. Herhalde o altı yılda hayatımızın en zor dönemleriydi. Kendisiyle şahsi hiçbir şeyim olamaz. Ancak söz konusu Fenerbahçe ise benim için kırmızı çizgi de orasıdır."

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