CANLI! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklama yapıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Teknik direktör ve transfer konusunda açıklama yapması beklenen Ali Koç'un açıklamalarının tamamını bu sayfada bulabilirsiniz.

İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI:

Duyumlarımızdan bazı endişelerimiz vardı, dünkü açıklamaları beklemek istedik. Pazar günü kısıtlamaların devam edeceğini hesap edemedik. Yeni bir duyuru yapmamız gerekiyor. 12-13 Haziran'ı 1 gün geriye çekmek, hukuken mümkün değil, mahkemelik bir konu bile olabilir.

İkinci seçenek için de çok konuştuk ama hepimizin ilk defa karşılaştığı bir durum. Sabit tutalım, özel bir izin alabilir miyiz dedik. Pazara sabit kalabilir miyiz diye çalışıyoruz, zor görünüyor. Olursa bizler için çok çok iyi olur.

Olmadığı takdirde, yarın geceye kadar yeni duyuru yapacağız. Onu yaparsak da seçim 25-26'sına kalacak.