CANLI / Fatih Terim konuşuyor

Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında yarın akşam Paris Saint Germain deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve oyunculardan Mario Lemina, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlıyor.

Canlı aktarıyoruz...

Mario Lemina:

Önemli oyuncularımız eksik. Ancak onların yerine de kendisini göstermek isteyen isimler var. Yarın sonucu bekleyip göreceğiz... Ligde hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Sakatlanmadan önceki durumuma ve oyunuma yaklaşıyorum şu anda...

Fatih Terim:

Kalecilerimiz hariç 13 kişiyiz. Emin'i alacağız öbür taraftan. Futbolculuk ve teknik adamlık hayatımda zaman zaman sıkıntı yaşadım ama bu 3-4 ay bambaşka diyebilirim. Milli Takımlar dönüşü bir hayli eksik kaldık!

Galatasaray, dünyanın en büyük organizasyonunda ve en büyük takımlarından biri ile oynuyor. Mücadeleyi bırakmamak ilkesini asla bırakmamalıyız. Bu bizim ilkemiz!

Haftada 3 maçla buradan geliyoruz. Türkiye'de zor rakiplerle oynadık. PSG ve Real Madrid ile oynadık. Kadro olarak eşit şartlarda olsaydık farklı olabilirdi. Bazı oyunculara daha fazla yük bindi. Bu tablo devam edecek gibi duruyor



