Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, yarın akşam Club Brugge deplasmanında çok önemli bir sınava çıkıyor.

Teknik direktör Fatih Terim ile futbolculardan Ryan Babel ve Ryan Donk maç için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.





Basınn toplantısında öne çıkan açıklamalar şu şekilde:

Ryan Babel:

Yeni bir takımız ancak yeterince çalışma fırsatı bulduk. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğimiz için heyecanlıyız.

Yeni bir takım ve yeni bir dönem yaşıyorum. Takım için hazır diyebiliriz.

Ryan Donk:

Burada olmak benim için heyecan verici. Club Brugge'de karşılama için teşekkür ediyorum. Brugge fanatik taraftar topluluğuna sahip. Güzel bir atmosfer ve maç olacağını düşünüyorum. Futbol bu. Nerede olacağını bilemezsin. Şu an Galatasaray'dayım. Burası için sonuna kadar mücadele etmek istiyorum.

Fatih Terim:

Belhanda bizim için çok önemli bir oyuncu. 'Anahtar' kelimesini kullanabileceğimiz oyunculardan bir tanesi... Alternatifi de pek yok. Beklemediğimiz anda yaşadığımız beklemediğimiz bir kayıp. Belki yazılanlardan daha kısa sürede dönecek ama yapacak da bir şey yok.

Bu haberi de okudular Club Brugge - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

4 haftadan Fatih Terim olarak memnun olmam mümkün değil. 5 puan kaybetmişiz. Nasıl kaybettiğimiz önemli değil. Her hafta kırmızı kart görmüşüz, görmemişiz önemli değil. Demek ki iyi oynamamışız.

"Süre isteyen bir teknik adam değilim"

Afrika Kupası'nda oynamış çok oyuncumuz vardı. Bu oyuncular 2 hafta sonra kampa geldiler. Bu kadar karmaşık bir oyuncu topluluğunu birleştirmek süreç alıyor. Ben sabır isteyen, zaman isteyen bir teknik adam değilim ama süreç alıyor.

Milli Takım'lara oyuncu vermek gurur vesilesi ancak bu sayı fazla olursa dönüşler sıkıntı olabiliyor. Bu tip sıkıntılarımız var. En basiti Lemina... 40 dakikayı çıkarır diye düşündük ama o bile olmadı. Her geçen zaman bizim lehimize olacak diye düşünüyoruz.

Bu haberi de okudular Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü

Düşünün Muslera 24 saat evvel geldi. 16 saat yolculuktan sonra geldi. Nagatomo aynı şekilde... Oynadıkça daha iyi olacağız. 4-5 mevkimizde yeni oyuncularımız var.

"Falcao 9'da geliyor 4'te gidiyor"

Falcao 2-3 haftalık bir gecikmeyle geldi. Dolayısıyla bu kadar hafta da oynayamadı. 11'deki idmana 9'da gelip 3'te 4'te gidiyor. İyi de çalışıyor. Son maçtaki açlığı ve konsantrasyonu beni memnun etti. 'Yoruldum' diye haber yollamış ondan çıkarmışlar oyundan... Her gün daha iyiye gidecektir. Futbolculuğuna zaten diyecek bir şey yok ama karakterini de gösterdi.

"Diagne'ye teşekkür ediyorum"

Takımlar arası oyuncu geçişine hep sıcak baktım. Hiçbir zaman da bir şart koşmadım. Tüm kiralık gönderdiğim oyuncular da bize karşı oynadı. Diagne de bunlardan bir tanesi... Ona bize katkı verdiği için teşekkür ediyorum. Galatasaray'a hizmet etmiş hiçbir futbolcuya negatif şekilde bakılmaz bu kulüpte. Şimdi rakibimiz. Elbette o da kendi takımının kazanmasını isteyecektir. Ona sonsuz başarılar diliyorum. Kendisine ve ailesine de selamlar yolluyorum.

*Fatih Terim'e İtalyanca gelen soru ve sonrasında tecrübeli hocanın verdiği cevap tercüme edilmedi.

"Şampiyonlar Ligi müziğini özledim"

Bu kapıdan girdiğiniz zaman sadece futbol değil, dev bir organizasyon görüyorsunuz. Galatasaray'ın da kuruluş amacı buralarda ülkesini temsil etmektir. İlk maçımıza da iyi başlamak en büyük amacımız. Bütçe olarak birbirimize benzeyen takımlarız. Şampiyonlar Ligi müziğini özlediğimi söyleyebilirim. Hakikaten bana nerede olduğumu hatırlatıyor. Bayılıyorum o müziğe.

Club Brugge genç ve tecrübeli futbolcuları iyi harmanlamış bir takım. Favorilere saygı duyuyoruz ama grupta ilginç işler olabilir. Futbol böyle bir oyun.