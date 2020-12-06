CANLI | Fatih Karagümrük - Rizespor

Fatih Karagümrük, Süper Lig ’in 11. haftasında Rizespor ’u konuk ediyor. Bu sezon iç sahada maç kaybetmeyen Karagümrük rakibi karşısında bu seriyi devam ettirmek istiyor. 6 maçlık yenilmezlik serisi Galatasaray karşısında sona eren Rizespor ise Karagümrük deplasmanında galibiyet arıyor.

MAÇ BAŞLADI!

15. dakikada Fatih Karagümrük, Alassane Ndao'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

20. dakikada Rizespor, Yassine Meriah'ın attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.

25. dakikada Fatih Karagümrük, Alassane Ndao'nun attığı golle 2-1 öne geçti.

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan, Roco, Fatih, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Ndao, Sabo, Jimmy Durmaz, Sobiech.

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Abdullah, Donsah, Fabricio, Onur, Fernando, Remy.





Fatih Karagümrük - Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda saat 13.30’da başlayan karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetiyor. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...