CANLI | Fatih Karagümrük-Konyaspor

Fatih Karagümrük ile Konyaspor , Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geliyorlar. Trabzonspor ve Kayserispor galibiyetleriyle moral depolayan Andrea Pirlo'lu Karagümrük, 19 puanla 10. basamakta. İstanbul ekibi, evinde kazanıp 3'te 3 yapmak istiyor. Son 6 maçından 5 beraberlik, 1 galibiyet çıkaran İlhan Palut'lu Konyaspor, 26 puanla 7. sırada. Konya temsilcisi, zorlu deplasmanda yenilmezlik serisini 7 maça taşımaya çalışacak.

(CANLI ANLATIM)

Maç başladı...

GOOOOL | 7. dakika'da Ozdoev ceza sahası dışından vurdu Fatih Karagümrük Konyaspor karşısında 1-0 öne geçti.

10. dakika | Konyaspor etkili geldi. Amilton'un çevirdiği top Diouf'a gelmedi. Batuhan Ahmet Şen topun kontrolünü sağladı.

26. dakika | Karagümrük'te Borini sakatlandı oyuna devam edemiyor. Yerine Burak Kapacak dahil oldu.

GOOOOL | 33. dakika Colley'in harika ortasında Diagne kafa ile topu rakip ağlara gönderdi skor 2-0 oldu.

42. dakika | Konya bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası içinde Mame Diouf'un vuruşunda Karagümrük kalecisi Ahmet Batuhan Şen kurtarıyor.

İlk yarı Karagümrük'ün 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Fatih Karagümrük-Konyaspor 11'ler:

Fatih Karagümrük: Batuhan, Levent, Dresevic, Rayyan, Biraschi, Ozdoev, Ricci, Shukurov, Borini, Colley, Diagne

Konyaspor: Erhan, Guilherme, Calvo, Adil, Ahmet, Oğulcan, Hadziahmedovic, Endri, Amilton, Michalak, Diouf

Fatih Karagümrük-Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve 13.30'da başlayan Fatih Karagümrük-Konyaspor maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor. Kadir Sağlam'ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...



