CANLI | Fatih Karagümrük - Galatasaray

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Ligde 12. haftayı bay geçen sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 23 puanla bir maçı fazla lider Aytemiz Alanyaspor'un 3 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya yine bir maçı fazla olan Fenerbahçe'nin de averajla önünde girdi. Bu sezon yeniden Süper Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük ise 12 maçta 4 galibiyet elde ederken, 5 beraberlik, 3 yenilgi gördü. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 17 puanla 9. sırada yer buldu.





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Karagümrük - Galatasaray ilk 11'ler

Karagümrük : Viviano, Koray, Enzo Roco, Fatih, Alparslan, Biglia, Ndao, Ramazan, Balkovec, Aatıf, Sobiech.

Galatasaray: Okan, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Akbaba, Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan, Diagne

Yedekler: Kerem Yusuf, Şener, Omar, Belhanda, Etebo, Ömer Bayram, Luyindama, Arda, Jesse, Ali Yavuz













MAÇ BAŞLADI

2.dakikada Diagne'nin ceza sahasına ortasında topla buluşan Oğulcan'ın şutu yan ağlarda kaldı

7.dakikada sağ kanattan Ramazan geldi ortasını son anda Marcao uzaklaştırdı

9.dakikada Feghouli sol ayağıyla şutunu çekti ancak top farklı biçimde auta gitti

MÜTHİŞ KURTARIŞ! 12.dakikada seken topa Biglia gelişine vurdu kaleci Okan güçlükle uzaklaştırdı

GOL İPTAL! 13.dakikada Karagümrük, Koray Altınay'ın golüyle öne geçti ancak VAR incelemesi sonucu Koray'ın ofsayt pozisyonunda olduğu belirlendi ve gol iptal oldu

18.dakikada sağ kanattan Feghouli geldi ortası takım arkadaşlarına ulaşmadı

25.dakikada sağ kanattan Linnes geldi ortasını kaleci Viviano çıkıp aldı

27.dakikada sağ kanattan Ndao geldi yerden penaltı noktasına doğru ortaladı o bölgeye hareketlenen Alpaslan gelişine vurmak istedi ancak topu ıskaladı

32.dakikada sağ kanattan gelen Ndao ceza sahasına girmeden vurdu şutu üstten auta gitti

36.dakikada Emre Kılınç'ın şutu dışarı gitti

NET FIRSAT! 42.dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Okan boşa çıktı kale sahasında Roco kafayı vurdu ama top üstten auta gitti

SARI KART! 43.dakikada Galatasaray'da elle oynama ihlali yapan Donk hakemden sarı kart gördü

45+3.dakikada Emre Kılınç sağ kanattan geldi yerden ortası kalecide kaldı

İlk yarı golsüz sona erdi

































































Maçtan notlar

Süper Lig’in 13. haftasında Fatih Karagümrük’e konuk olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, son oynanan lig maçının ilk 11’ine göre 2 değişikliğe gitti. Ligin 12. haftasını bay geçen sarı-kırmızılı ekip, 13. haftanın açılış maçında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda kırmızı-siyahlı takıma konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım, Fatih Karagümrük karşılaşmasında Okan Kocuk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba ve Mbaye Diagne ilk 11’i ile mücadele etti.

Galatasaray’ın yedek kulübesinde Kerem Yusuf Ersunar, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol yer aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 11. haftada 3-0 kazandıkları Atakaş Hatayspor müsabakasının ilk 11’inde 2 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Ligde son oynanan Atakaş Hatayspor maçına ilk 11’de başlayan kaleci Fatih Öztürk ile sol bek Emre Taşdemir kadroya alınmadı. Bu oyuncuların yerine Okan Kocuk ile Saracchi forma giydi.

Son lig müsabakasının kadrosunda bulunan ve son dakikalarda oyuna girdikten sonra gol atan Muhammed Kerem Aktürkoğlu da kadroya dahil edilmedi. Galatasaray’da ismi açıklanmayan 3 futbolcu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı gerekçesiyle izolasyonda tutulurken, sakatlıkları bulunan Ryan Babel ile Radamel Falcao da karşılaşmada yine görev yapamadı.

Saracchi 2 maç sonra döndü

Galatasaray’ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, ligde yaklaşık 1 ay sonra maça çıktı. Son olarak ligin 9. haftasındaki 23 Kasım’daki Hes Kablo Kayserspor müsabakasında forma giyen Saracchi, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor mücadeleleride sakatlığı nedeniyle oynayamadı.

Fatih Karagümrük’te 3 değişiklik

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can, ligin 12. haftasında oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının ilk 11’inde 3 değişiklik yaptı. Kırmızı-siyahlı takım, Galatasaray karşısına Emiliano Viviano, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Enzo Roco, Alparslan Erdem, Ramazan Civelek, Lucas Biglia, Jure Bakovec, Alassane Ndao, Aatif Chahechouhe, Artur Sobiech 11’i ile çıktı. Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde Aykut Özer, Zeki Yıldırım, Mevlüt Erdinç, Efe Tatlı, Muhammed Egemen Pehlivan, Murat Sarıgül, Aksel Aktaş, Vato Arveladze, Furkan Kara görev bekledi.

Atakaş Hatayspor müsabakasında kırmızı kart gören Erik Sabo ve Badou Ndiaye’nin yanı sıra sakatlığı bulunan Jimmy Durmaz, Galatasaray’a karşı görev alamadı. Bu oyuncuların yerine Alparslan Erdemi Koray Altınay ve Chahechouhe ilk 11’de maça başladı.



