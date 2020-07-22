(CANLI) Fatih Karagümrük - Akhisarspor

Vefa Stadı'ndaki karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık... Fatih Karagümrük - Akhisarspor maçının canlı anlatımı ve önemli detayları fanatik.com.tr'de...

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Maç başladı.

14' Fatih Karagümrük takımında Ramazan Civelek hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

18' Fatih Karagümrük Erik Sabo'nun penaltıdan attığı golle Akhisar spor karşısında 1-0 öne geçti.

22' Akhisarspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale etti.. Avdija Vrsajevic çıktı ve yerine Erhan Çelenk oyuna girdi.

34' Akhisarspor,Bertuğ Bayar ile aradığı golü buldu.Maçta şimdi 1-1'lik eşitlik var.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı başladı.

51' Bertuğ Bayar önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Bertuğ Bayar tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.





İki takımın maç kadroları şu şekilde:

Fatih Karagümrük:

Aykut Özer - Joseph Attamah - Alparslan Erdem - Yalçın Ayhan - Fatih Kuruçuk - Zeki Yıldırım - Erik Sabo - Brahim Darri - Alassane Ndao - Ramazan Civelek - Artur Sobiech

Yedekler:

Murat Hocaoğlu - Koray Altınay - Barış Başdaş - Bülent Cevahir - Murat Sarıgül - Efe Tatlı - Muhammed Pehlivan - Erdal Öztürk - Çağrı Ortakaya - Innocent Emeghara

Akhisarspor:

Milan Lukac - Kadir Keleş - Edin Cocalic - Tolga Ünlü - Uğur Arslan Kuru - Elmar Bjarnason - Eray Ataseven - Avdija Vrsajevic - Onur Ayık - Rajko Rotman - Bertuğ Bayar

Yedekler:

Halil Yeral - Gökhan Değirmenci - Musa Nizam - Doğukan Nelik - Ali Kaan Güneren - Erhan Çelenk - Burhan Eşer - Aykut Çeviker - Ergin Keleş - Irfan Hadzic