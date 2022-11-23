CANLI | Fas - Hırvatistan

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası tam gaz sürüyor. 4. günün açılış maçında F Grubu'nda Fas ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. 2018 Dünya Kupası'nın finalisti Hırvatistan'ın hedefi bu kez elbette zafere uzanmak ancak daha gerçekçi hedef çeyrek final, yarı finale ulaşmak.

Fas ise Belçika, Hırvatistan ve Kanada'nın olduğu grubun ilk iki sırasını zorlamayı hedefliyor. Mücadeleye Beşiktaş forması giyen Romain Saiss ilk 11'de başladı.

(CANLI ANLATIM)

Maç başladı...

Fas-Hırvatistan maçı 11'leri:

Fas: Bounou, Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Amallah, Ziyech, Boufal, En-Nesyri

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Brozovic, Modric, Kovacic, Vlasic, Perisic, Kramaric

Fas-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Bayt Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 13.00'de başladı. Arjantinli hakem Fernando Rapallini'nin düdük çalacağı karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanıyor.



