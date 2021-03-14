CANLI | Erzurumspor - Trabzonspor

Süper Lig'de 30. hafta maçında Erzurumspor ile Trabzonspor 3 puan mücadelesi veriyor. Geçen hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor'a kaybeden Trabzonspor deplasmanda kazanarak yeniden zirve yarışı için seri yakalamak istiyor. Bordo-Mavili takımda Vitor Hugo cezalı, Berat Özdemir ise sakatlığı nedeniyle oynamıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı Hüseyin Türkmen ve Yunus Mallı'ya 11'de şans verdi. Ev sahibi Erzurumspor ise 4 haftadır kazanamıyor. Mesut Bakkal'ın öğrencileri düşme hattının üstüne çıkmak için kazanmak zorunda.

(CANLI ANLATIM)

Mücadele başladı...

TEHLİKELİ ATAK / 16. dakikada Yunus Mallı ceza sahası dışından şutunu gönderdi. Bordo-Mavili takım gole çok yaklaşırken top az farkla dışarı gitti.

40. dakikada Cenk Ahmet içeri çevirdi savunma topu kornere çeldi. Emrah Başsan'ın kullandığı köşe vuruşunu savunma uzaklaştırdı.

Erzurumspor maçının ilk yarısında Trabzonspor'da Nwakaeme ilk yarının etkisiz isimlerinden biri oldu.

Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Erzurumspor - Trabzonspor maçı 11'leri

Erzurumspor: Erzurumspor: Szumski, Leo, Teikeu, Bergdich, Butko, Boumal, Osman, Cenk Ahmet, Aatif, Emrah, El Kabir

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar IE, Hosseini, Marlon, A. Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Yedekler; Erce, Serkan, Atakan, Ahmetcan, Faruk Can, Baker, Flavio, Yusuf Sarı, Safa, Afobe

Erzurumspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık, yönetiyor. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...



