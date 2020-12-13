CANLI | Erzurumspor - Gençlerbirliği
Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde kötü günler geçiren Erzurumspor ile Alanyaspor'u mağlup eden ve moral bulan Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor. Hüseyin Çimşir yönetiminde çıkış yakalamak isteyen Erzurumspor rakibi karşısında kazanmak istiyor. Gençlerbirliği ise deplasmanda kazanarak 2'de 2 yapma peşinde.
Ligde düşme hattında yer alan Erzurumspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor. 8 haftadır 3 puan yüzü göremeyen Dadaşlar, Alanya galibiyeti ile moral bulan Başkent temsilcisi karşısında zafer arıyor.
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Erzurumspor: Farnolle, Murat Uçar, Gökhan, Mina, Kaan, Osman, İbrahim, Emrah, Obertan, Novikovas, Gomes.
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Piris, H. İbrahim, Berat, Furman, Soner, Sio, Ayite, Stancu
Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayaN karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. Alper Ulusoy'un düdük çaldığı karşılaşmanın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...