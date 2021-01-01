CANLI | Erzurumspor - Gaziantep FK

Süper Lig'in 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya geliyor. Mesut Bakkal yönetiminde çıktığı ilk maçı kazanan Erzurumspor yakaladığı bu çıkışı Gaziantep FK karşısında sürdürmek istiyor. Sezonun flaş takımı Gaziantep FK ise yakaladığı çıkışı Erzurumspor karşısında sürdürme peşinde olacak.

Maçın ikinci yarısı başladı.

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Erzurumspor - Gaziantep FK 11'leri...

Erzurumspor: Farnole, Cenk, Adolphe, Leo, Kaan, Osman, Donald, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Mirallas, Oğuz Ceylan, Olkowski, Vetrih, Güray, Dicko, Muhammet

Erzurumspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kazım Karabekir Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan maçı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Maç beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. Maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde oynadığı 15 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Erzurum temsilcisi, 12 puanla 20. sırada bulunuyor.

Konuk ekip Gaziantep Futbol Kulübü ise 14 maçta 7 galibiyet 6 beraberlik ve 1 yenilgiyle 27 puanla 4. sırada...







