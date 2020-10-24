(CANLI) Erzurumspor - Galatasaray

Süper Lig 2020-2021 sezonu altıncı hafta mücadelesinde BŞB Erzurumspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Ev sahibi BŞB Erzurumspor 5 hafta sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlik sonucu elde ettiği 7 puanla Süper Lig'de 7. sırada yer alıyor. Konuk Galatasaray ise 2 galibiyet, 1 beraberlik sonucu elde ettiği 7 puanla bu maç öncesinde Süper Lig'de 8. sırada yer alıyor. Galatasaray, deplasmanda oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanabildi.

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Maç başladı.

3' Galatasaray maçın başında gole çok yaklaştı. Ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan Falcao, topu ahrika bir vücut çalımıyla sağa çekti, kaleye gönderdiği şutta top direkten döndü.

6' Falcao sarı kart gördü.

İki takımın ilk 11'leri:

Erzurumspor:

Farnolle, Murat, Hasan, Mina, Mücahit, Mayega, İbrahim, Obertan, Emrah, Gomes, Novikovas.

Galatasaray:

Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Belhanda, Babel, Falcao