CANLI | Erzurumspor - Esenler Erokspor

Süper Lig 'de 4 maçtır galibiyete hasret olan Erzurumspor, gözünü kupaya çevirdi. Dadaşlar, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Misli.com 3. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'u konuk ediyor. Hüseyin Çimşir'le çıktığı 3 maçta galibiyete hasret kalan Erzurum, kötü gidişata Erok karşısında dur demek istiyor. Karagümrük'ü flaş bir skorla eleyip Erzurumspor'un rakibi olan Esenler Erokspor ise bir sürpriz için daha sahaya çıktı.

Erzurumspor, Süper Lig'de topladığı 9 puanla 19. sırada yer alıyor. Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Esenler Erokspor ise 21 puanla 6. basamakta bulunuyor.

ERZURUMSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇINA CANLI İDDAA OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN!

Erzurumspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

16 Aralık Çarşamba günü Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Kutluhan Bilgiç'in düdük çalacağı 90 dakika A Spor'dan ekranlara gelecek. Maçın skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak turda müsabakayı kazanan takım, adını bir üst tura yazdıracak.

Erzurumspor 5. tura nasıl geldi?

Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turdan giren Erzurumspor, Karaköprü Belediye'yi 6-2, Adana Demirspor'u ise 3-2 mağlup ederek adını 5. tura yazdırdı.

Esenler Erokspor 5. tura nasıl geldi?

Rakibi gibi kupaya 3. turdan dahil olan Erokspor, ilk olarak 1. Lig ekibi Balıkesirspor'u penaltılarda 6-5'le geçti. 4. turda Fatih Karagümrük'le eşleşen İstanbul ekibi, güçlü rakibini deplasmanda 3-0 gibi flaş bir skorla avladı ve 5. tura yükseldi.