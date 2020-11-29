CANLI | Erzurumspor - Antalyaspor

Süper Lig'in 10. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Süper Lig'e oldukça iyi başlayan iki ekip, sonrasında bir düşüş trendine girmiş durumdalar. Erzurumspor, ilk 3 haftadan 2 galibiyet çıkardıktan sonra oynadığı 5 maçta henüz kazanamazken benzer şekilde ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Antalyaspor da sonrasındaki 6 maçta galibiyet alamadı. Erzurumspor, bu sezonki ilk iç saha galibiyetini ararken Antalyaspor da yeni hocası Ersun Yanal yönetiminde kazanmak istiyor.

Maç başladı.

28. dakikada Antalyaspor ceza sahasında topla buluşan Ricardo Gomes, çok şık hareketlerle rakiplerinden sıyrılıp yakın mesafeden vuruşunu yaparken kaleci Ferhat, topu ayaklarıyla çıkardı.

GOL | 29. dakikada Erzurumspor, çok organize geldi. Sissoko'nun sol kanada açtığı topta Kaan, Novikovas ile şık bir duvar pası yaparak sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve Kaan Kanak, yaptığı düzgün vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı da Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

-

Erzurumspor - Antalyaspor ilk 11'ler

Erzurumspor: Kayacan, Murat, Mina, Gökhan, Kaan, Donald, Obertan, Sissoko, Rashad Muhammed, Novikovas, Gomes

Antalyaspor: Ferhat, Veysel, Ersan, Naldo, Kudriashov, Nuri Şahin, Ufuk, Amilton, Fredy, Podolski, Jahovic