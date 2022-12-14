Canlı | Eczacıbaşı - Dentil Praia Clube

Türkiye’nin ev sahipliğinde 14-18 Aralık 2022 tarihlerinde Antalya Spor Salonu’nda düzenlenecek FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası başladı.

Eczacıbaşı Dyvanit, A Grubu’nda Dentil Praia Clube ile mücadele ediyor.

1. Set Sonucu: Eczacıbaşı 25-14 Dentil Praia

Sultanlar Ligi’nde lider durumda olan turuncu-beyazlı ekibin, Güney Amerika kulüpler ikincisi, Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube ile Antalya Spor Salonu’nda oynadığı karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanıyor.





Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın ikinci maçında Eczacıbaşı, 16 Aralık Cuma günü CEV Şampiyonlar Ligi ikincisi, İtalyan ekip Prosecco Doc Imoco Conegliano ile 16.00’da mücadele edecek. Turnuvanın yarı final ve final maçları ise 17-18 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Grup aşamasında oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk iki sırayı alan takımlar, yarı finale yükselecek ve çapraz bir şekilde eşleşecek.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 1991 yılından bu yana organize edilen Dünya Kulüpler Şampiyonası’na ikinci kez ev sahipliği yapacak olan Türkiye, kadınlar kategorisinde 7 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 5 üçüncülük elde etti.



