CANLI | Dijon - Lille

Lille, Ligue 1'in 15.haftasında Dijon ile deplasmanda karşılaşıyor. Milli oyuncular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de Burak Yılmaz'ın ise yedek kulübesinde yer aldığı maç konuk ekip için önemli. 29 puan ve averajla liderliğe yükselen ve Paris Saint-Germain'in önüne geçen Lille, galibiyet peşinde

Dijon - Lille ilk 11'ler

Dijon: Racioppi, Chafik, Manga, Panzo, Ngonda, Ndong, Diop, Chouiar, Celina, Sammaritano, Konate

Lille: Maignan, Botman, Fonte, Zeki Çelik, Reinildo, Andre, Xeka, Bamba, Ikone, Yusuf Yazıcı, David







