CANLI | Dijon - Lille
Ligue 1'de liderliğe yükselen Lille, deplasmanda Dijon ile karşılaşıyor. Teknik direktör Galtier bu kez Burak Yılmaz'ı yedek kulübesinde Yusuf Yazıcı'yı ilk 11'de değerlendirdi. Yusuf Yazıcı maçın açılış golünü atan isim oldu
Lille, Ligue 1'in 15.haftasında Dijon ile deplasmanda karşılaşıyor. Milli oyuncular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de Burak Yılmaz'ın ise yedek kulübesinde yer aldığı maç konuk ekip için önemli. 29 puan ve averajla liderliğe yükselen ve Paris Saint-Germain'in önüne geçen Lille, galibiyet peşinde
Dijon - Lille ilk 11'ler
Dijon: Racioppi, Chafik, Manga, Panzo, Ngonda, Ndong, Diop, Chouiar, Celina, Sammaritano, Konate
Lille: Maignan, Botman, Fonte, Zeki Çelik, Reinildo, Andre, Xeka, Bamba, Ikone, Yusuf Yazıcı, David