Denizlispor - Konyaspor maç sonucu: 0-1

Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde Konyaspor, zorlu Denizlispor deplasmanındaydı. Bu maça kadar galibiyet alamayan Aykut Kocaman'ın ekibi namağlup Denizlispor'u evinde mağlup etmeyi başardı.

Gol 54. dakikada Farouk Miya'dan gelirken, Yücel İldiz'in öğrencileri de ligde hem ilk gollerini yediler hem de ilk mağlubiyetlerini aldılar.

Maçtan dakikalar...

13' Yukatel Denizlispor takımından Hugo Rodallega tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarıldı.

20' Konyaspor takımından Alper Uludağ ceza sahasına orta yaptı ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmadı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

50' Yukatel Denizlispor takımından Modou Barrow sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortaladı ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmadı.

54' GOL! Farouk Miya, Konyaspor'u öne geçiren golü atıyor. Deni Milosevic, gol pasını veren isim.

78' Yukatel Denizlispor takımından Modou Barrow sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortaladı ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmadı.

85' Yukatel Denizlispor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale etti. Ismail Aissati çıktı ve yerine Mehmet Akyüz oyuna girdi.

İki takımın maç kadroları şu şekilde:

Denizlispor:

Adam Stachowiak - Zeki Yavru - Cristian Sapunaru - Zakarya Bergdich - Oğuz Yılmaz - Radoslaw Murawski - Isaac Sackey - Ismail Aissati - Modou Barrow - Recep Niyaz - Hugo Rodallega

Yedekler:

Tolgahan Acar - Mustafa Yumlu - Kerem Can Akyüz - Emre Sağlık - Sedat Şahintürk - Olcay Şahan - Mehmet Akyüz - Burak Çalık - Oscar Estupinan - Hadi Sacko

Konyaspor:

Serkan Kırıntılı - Ali Turan - Alper Uludağ - Marin Anicic - Nejc Skubic - Farouk Miya - Jens Jonsson - Marko Jevtovic - Deni Milosevic - Ömer Ali Şahiner - Rijad Bajic

Yedekler

Ertuğrul Taşkıran - Mücahit Atalay - Volkan Fındıklı - Selim Ay - Ferhat Öztorun - Ali Yaşar - Levan Shengelia - Amir Hadziahmetovic - Mücahit Can Akçay - Erdon Daci



