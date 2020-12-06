CANLI | Denizlispor - Fenerbahçe

Süper Lig'de 11. hafta maçında Denizlispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın haftayı 3 puanla kapattığı haftada puan kaybına tahammülü olmayan Erol Bulut'un öğrencileri Denizlispor deplasmanında galibiyet arıyor. 20. sırada bulunan ve tak galibiyeti bulunan Denizlispor ise Fenerbahçeyi eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe'de cezalı Luiz Gustavo ve henüz hazır olmayan Sinan Gümüş'ün yanı sıra sakatlıkları devam eden Harun Tekin, Nazım Sangare, Mbwana Samatta, Kemal Ademi, Lemos ve Diego Perotti, bu akşamki maçta forma giyemiyor.

DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE CANLI

GOOOOOOOL - 9. dakikada Ferdi Kadıoğlu içeri çevirdi Papis Cisse topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

Denizlispor - Fenerbahçe 11'ler...

Denizlispor : Pantilimon, Özer, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Sagal, Aissati, Sacko, Rodallega

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Cisse

Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Denizli Atatürk Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00’da başladı. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...,















