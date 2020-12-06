CANLI | Denizlispor - Fenerbahçe
Denizlisopr ile Fenerbahçe Süper Lig'de 11. hafta maçında Denizli Atatürk Stadı'nda günün son maçında karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe zorlu deplasmanda galibiyet arıyor. Denizlispor ise kötü gidişini bu maçta bitirme peşinde. Fenerbahçe'de Erol Bulut 8 eksiğin olduğu haftada Ferdi Kadıoğlu'nu 11'de oynatıyor. Ayrıca savunmada Serdar Aziz 11'e döndü. Mücadele başladı. Fenerbahçe 9. dakikada Cisse'nin golü ile 1-0 öne geçti. Peki, Denizlispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Süper Lig'de 11. hafta maçında Denizlispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın haftayı 3 puanla kapattığı haftada puan kaybına tahammülü olmayan Erol Bulut'un öğrencileri Denizlispor deplasmanında galibiyet arıyor. 20. sırada bulunan ve tak galibiyeti bulunan Denizlispor ise Fenerbahçeyi eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe'de cezalı Luiz Gustavo ve henüz hazır olmayan Sinan Gümüş'ün yanı sıra sakatlıkları devam eden Harun Tekin, Nazım Sangare, Mbwana Samatta, Kemal Ademi, Lemos ve Diego Perotti, bu akşamki maçta forma giyemiyor.
DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE CANLI
GOOOOOOOL - 9. dakikada Ferdi Kadıoğlu içeri çevirdi Papis Cisse topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe 1-0 öne geçti.
Denizlispor - Fenerbahçe 11'ler...
Denizlispor : Pantilimon, Özer, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Sagal, Aissati, Sacko, Rodallega
Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Cisse
DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İDDAA ORANLARI İÇİN TIKLAYIN!
Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Denizli Atatürk Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00’da başladı. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...,