CANLI | Denizlispor - Erzurumspor

Yukatel Denizlispor , Süper Lig ’in 35. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırlıyor. 5 maçtır kazanamayan ve 26 puanla son sırada yer alan Denizlispor, evinde kazanıp son haftalara umutlu girmek istiyor. 9 maçtır 3 puan hasreti çeken ve 28 puanla 20. basamakta bulunan Erzurumspor ise kötü gidişata Denizli deplasmanında son vermeye çalışacak. Kritik karşılaşma öncesi Denizlispor'da önemli eksikler göze çarpıyor. Horozlar'da Ahmed, Murawski, Mohamed, Hüseyin ve Recep Niyaz, zorlu maçta sakatlıkları nedeniyle görev alamayacaklar. Takımla çalışmalara başlayan Özgür Çek'in ise maç kadrosunda olması bekleniyor. Dadaşlar'da ise kart cezalısı Cenk Ahmet, Denizli deplasmanında olmayacak. Tedavisi tamamlanan Novikovas ise formasına kavuşacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan maçı Denizlispor, 2-1 kazanmıştı.

Denizlispor - Erzurumspor 11'ler:

Denizlispor: Cenk Gönen, Leismann, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Sakıb, Murawski, Özer, Diskerud, Sacko, Sagal, Rodallega

BBErzurumspor: Göktuğ, Murat, Adolphe, Hasan, Leo, Omolo, Petrus, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes

Denizlispor - Erzurumspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Saat 13.30’da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.



