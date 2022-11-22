CANLI | Danimarka - Tunus
Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası devam ediyor. Üçüncü günde D Grubu'nda Danimarka ile Tunus karşı karşıya geliyor. EURO 2020'de kalp krizi geçiren Christan Eriksen'li, Galatasaray forması giyen Victor Nelsson'lu ve Trabzonsporlu Jens Larsen'li kadrosuyla Danimarka tarih yazmanın peşinde...
2022 Dünya Kupası tam gaz devam ederken 3. günde Danimarka ile Tunus kozlarını paylaşıyor.
Danimarka'da Galatasaray 'da forma giyen Victor Nelsson ile Trabzonspor 'un oyuncusu Larsen yedekler arasında yer alıyor.
(CANLI ANLATIM)
Maç başladı.
12. dakikada Tunus'ta ceza sahası dışında topla buluşan Drager'in sert şutunda savunmadan seken top kornere gitti.
23. dakikada Tunus'un Jebali ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
25. dakikada Danimarka'da Kristensen sarı kart gördü.
45+1. dakikada Danimarka'da sakatlanan Delaney yerini Damsgaard'a bıraktı.
İlk yarı golsüz sona erdi.
İkinci yarı başladı.
55. dakikada Danimarka'nın Skov Olsen ile bulduğu gol, ofsayt sebebiyle iptal edildi.
https://www.instagram.com/p/ClQ-Exoo8Kk/
Danimarka-Tunus 11'ler:
Danimarka: Schmeichel, Andersen, Kjaer, Maehle, Christensen, Delaney, Eriksek, Olsen, Dolberg, Kristensen, Hojbjerg
Tunus: Dahmen, Talbi, Meriah, Bronn, Drager ,Skhiri, Laidouni, Abdi, Ben Slimene, Msakni, Jebali
Danimarka-Tunus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Education City Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün 16.00'da başladı. Meksikalı hakem Cesar Ramos'un yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen ekranlara geliyor.