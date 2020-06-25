CANLI | Chelsea - Manchester City maçı canlı yayın | Chelsea - Manchester City canlı izle
Premier Lig'in 31. haftası dev bir maça sahne oluyor. Liverpool'un arkasında 2. sırada bulunan Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istyeyen Chelsea'ya konuk oluyor. Stamford Bridge'te oynanan mücadele futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyordu. Manchester City, zorlu deplasmanda puan kaybetmesi halinde Liverpool şampiyonluğunu ilan edecek. Chelsea - Manchester City maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Şampiyonluk yarışında Liverpool'un bir hayli gerisinde kalan Manchester City, 31. hafta maçında Chelsea'ye konuk oluyor. Sergio Agüero'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta kazanmak isteyen City, 3. Leicester ile arasındaki puan farkını açmak istiyor. Son 3 maçta 9 puan çıkaran Chelsea ise güçlü rakibini devirip çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Stamford Bridge'in ev sahipliği yaptığı mücadele TSİ 22.15'te başladı. Stuart Attwell'in yönettiği 90 dakika S Sport ekranlarından naklen yayınlanıyor. Manchester City, bu gece Londra'da Chelsea deplasmanında 3 puanı alamazsa Liverpool, Premier League'de şampiyonluğunu ilan edecek.
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Chelsea - Manchester City ilk 11'ler:
Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Rudiger, Christensen, Alonso, Kante, Barkley, Willian, Mount, Pulisic, Giroud
Manchester City: Ederson, Walker, Laporte, Fernandinho, Mendy, Rodrigo, İlkay, De Bruyne, Bernardo Silva, Mahrez, Sterling