CANLI | Chelsea - Manchester City

Premier Lig'de 17. haftanın en önemli maçında Chelsea ile Manchester City kozlarını paylaşıyor. 16 maçta 26 puan toplayan Chelsea, 6. sırada bulunuyor. 14 maçta 26 puan hanesine yazdıran Manchester City ise 8. basamakta. Arsenal'a 3-1 kaybeden, Aston Villa ile 1-1 berabere kalan Maviler, zirve hattından uzaklaştı. Lampard'ın ekibi, dev rakibini mağlup edip ayağa kalkmanın hesaplarını yapıyor. 6 maçtır kaybetmeyen Manchester City ise serisini zorlu deplasmanda sürdürmeye çalışacak.





Manchester City 18.dakikada İlkay ile deplasmanda 1-0 öne geçti

Manchester City 21.dakikada Foden ile deplasmanda 2-0 öne geçti

Manchester City 35.dakikada Kevin de Bruyne ile deplasmanda 3-0 öne geçti









Chelsea - Manchester City ilk 11'ler:

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Zouma, Thiago Silva, Chilwell, Kante, Kovacic, Mount, Pulisic, Werner, Ziyech

Manchester City: Steffen, Cancelo, Ruben Dias, Stones, Zinchenko, Rodrigo, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Foden, Bernardo Silva, Sterling