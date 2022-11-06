CANLI | Chelsea - Arsenal

İngiltere Premier Lig'de bu sezon bambaşka bir takım görüntüsü çizen Arsenal, deplasmanda Graham Potter yönetimindeki Chelsea ile karşı karşıya geliyor. Stamford Bridge oynanan karşılaşmada Maviler, evinde kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Topçular ise galip gelerek maç fazlasıyla liderliğe oturan Manchester City'den yeniden koltuğu almak istiyor. Mikel Arteta, Arsenal'ın başında Stamford Bridge'de çıktığı maçlarda hiç mağlubiyet almadı. İspanyol teknik adam bu serisini sürdürmek istiyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 18' Arsenal, Gabriel Martinelli ile gol fırsatını değerlendiremedi. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Gabriel Martinelli tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmadı.

⏱ 20' Chelsea, Mason Mount ile gole çok yaklaştı. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Mason Mount tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engellendi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

⏱ 62' Arsenal sağ kanattan etkili geldi. Bukayo Saka, bindirme yapan Gabriel Jesus'a gönderdi. Brezilyalı futbolcu sağ çaprazdan şutunu attı kaleci Mendy son anda topu kornere çeldi.

⚽ 63' Arsenal Gabriel Jesus'un golüyle 1-0 öne geçti. Sağ köşeden Bukayo Saka korneri kullandı. Ön direkte kimse dokunamadı. Gabriel kaleye doğru giden topa dokundu ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

⏱ 75' Arsenal gole bir kez daha çok yaklaştı. Orta sahada topla buluşan Gabriel Jesus rakiplerini geçtikten sonra bindirme yapan ve savunma arkasına sarkan Ödegaard'a pasını gönderdi. Norveçli futbolcu topu düzelttikten sonra şutunu attı ancak top az farkla sol köşeden auta çıktı.

Chelsea - Arsenal maçı 11'leri

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Chalobah, Silva, Cucurella; Loftus-Cheek, Jorginho, Mount; Havertz, Aubameyang, Sterling.

Arsenal: Ramsdale, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Partey, Xhaka, Saka, Odegaard, Martinelli, Jesus.

Chelsea - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premeir Lig'in kritik maçlarından birisi olan Londra derbisinde Chelsea ile Arsenal saat 15:00'te başlayan karşılaşmayla kozlarını paylaşıyor. Michael Oliver'ın yönettiği karşılaşma beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Mücadele ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.