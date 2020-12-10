CANLI | Celtic - Lille

Milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başladığı maçta Lille deplasmanda Celtic ile karşılaşıyor. UEFA Avrupa Ligi H Grubu son hafta maçına 11 puanla lider olarak giren Lille, zorlu maçta avantajını koruma amacında.

Celtic ise gruptan çıkma umuduna sahip değil ancak galibiyetle Avrupa Kupalarına veda etmek istiyor





İlk 11'ler belli oldu!

Celtic: Hazard, Julien, Ajer, Duffy, Laxalt, Frimpong, Soro, McGregor, Turnbull, Elyounoussi, Klimala

Lille: Maignan, Djalo, Fonte, Niasse, Bradaric, Xeka, Soumare, Weah, Ikone, Yusuf Yazıcı, David







