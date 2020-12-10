MENÜ

CANLI | Celtic - Lille

Milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başladığı maçta Lille deplasmanda Celtic ile karşılaşıyor. UEFA Avrupa Ligi H Grubu son hafta maçına 11 puanla lider olarak giren Lille, zorlu maçta avantajını koruma amacında...

10 Aralık 2020, Perşembe 23:01 Son Güncelleme:
- A +
CANLI | Celtic - Lille

Milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başladığı maçta Lille deplasmanda Celtic ile karşılaşıyor. UEFA Avrupa Ligi H Grubu son hafta maçına 11 puanla lider olarak giren Lille, zorlu maçta avantajını koruma amacında.

Celtic ise gruptan çıkma umuduna sahip değil ancak galibiyetle Avrupa Kupalarına veda etmek istiyor


İlk 11'ler belli oldu!

Celtic: Hazard, Julien, Ajer, Duffy, Laxalt, Frimpong, Soro, McGregor, Turnbull, Elyounoussi, Klimala

Lille: Maignan, Djalo, Fonte, Niasse, Bradaric, Xeka, Soumare, Weah, Ikone, Yusuf Yazıcı, David


CELTIC - LILLE MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN HEMEN TIKLA


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...