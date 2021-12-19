CANLI | Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor

13 puanla 19. sırada yer alan Çaykur Rizespor , Süper Lig'in 17. haftasında 14 puanla 18. basamakta bulunan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Göztepe galibiyetiyle moral depolayan Karadeniz ekibi, evinde kazanıp nefes almak istiyor. 6 maçtır 3 puana hasret kalan Malatya temsilcisi ise Rize'de kazanıp, kötü gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor. Ev sahibinde kart cezası bulunan Bolasie ve Selim'in yanı sıra sakatlığı süren Mendes maç kadrosunda olmayacak. Konuk takımda ise sakatlığı devam eden Nuri Fatih ile kart cezalısı Haddadi kritik deplasmanda olmayacak isimler.

(CANLI ANLATIM)

Maç başladı...

7. dakika | Çaykur Rizespor'da Aminu Umar, ceza sahasına girmeden şutunu çekti ancak Ertaç Özbir kurtardı.

13. dakika | Çaykur Rizespor bir kez daha gole yaklaştı. Djokovic'in şutu şutunu kaleci gole izin vermedi.

Çaykur Rizespor - ÖK Yeni Malatyaspor 11'ler:

Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan Gönül, Holmen, Emirhan, Cemali, Boldrin, Fabricio, Djokovic, Umar, Boyd, Pohjanpalo

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Semih, Sadık, Wallace, Aabid, Chouiar, Mallan, Ndong, Adem Büyük, Tetteh

Çaykur Rizespor - ÖK Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan Çaykur Rizespor - ÖK Yeni Malatyaspor maçını Halil Umut Meler yönetiyor. Bugün saat 13.30'da başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.



