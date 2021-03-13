CANLI | Çaykur Rizespor - Hatayspor

Süper Lig'de 30. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Hatayspor 3 puan mücadelesi verecek. 8 haftadır kazanamayan ve Sumudica ile yollarını ayırarak göreve Bülent Uygun'u getiren Ç.Rizespor Hatayspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. 5 hafta sonra ilk kez geçen hafta mağlup olan Hatayspor ise yeni seri yakalamak için Çaykur Rizespor deplasmanından galibiyetle ayrılamak istiyor. İki takım arasında ilk yarıda oynanan mücadele 2-2 berabere bitmişti.

Ç. Rizespor - Hatayspor 11'ler...

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Selim, İsmail, Baiano, Dokovic, Boldrin, Samudio, Fernando, Skoda

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo Santos, Katranis, Rayane Aabid, Ruben Ribeiro, Adama Traore, Boupendza, Akintola, Mame Diouf.

Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çaykur Didi Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başladı. Müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanıyor maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligin 29. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'a yenilen Hatayspor, 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 46 puan toplayarak 6. sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor ise 6 galibiyet, 10 beraberlik, 11 yenilgi ve 28 puanla sıralamanın 17'inci basamağında bulunuyor.

Bordo-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Selim Ilgaz kadroda yer almazken, Youssouf Kone ve Yusuf Abdioğlu ise kart cezaları nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.

4 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Hatayspor'da yarın oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Mesut Çaytemel, Isaac Sackey, Mame Diouf ve Alexandros Katranis yarın oynanacak mücadelede sarı kart görmeleri halinde Galatasaray maçında cezalı duruma düşecek.

Atakaş Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın kentteki hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Rize'ye gidecek.

İki takım, sezonun ilk yarısında Antakya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada 2-2 berabere kalmıştı.

Bülent Uygun yeni takımı ile ilk maçına çıkacak

Yeşil-mavili ekipte Sumudica'nın görevi bırakmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Uygun, yeni takımı ile ilk maçına çıkacak.

Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Loic Remy, Godfred Donsah ve Yasin Pehlivan kadroda yer almayacak. Sakatlığı nedeni ile Kayseri deplasmanına götürülmeyen Moroziuk'un ise kadroda yer alması bekleniyor.

Çaykur Rizespor'da sarı kart ceza sınırında bulunan Tunay Torun, kart görmesi halinde Galatasaray mücadelesinde görev alamayacak.