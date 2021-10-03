(CANLI) Çaykur Rizespor - Galatasaray

SUEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile golsüz berabere kalan Galatasaray , Çaykur Rizespor maçıyla Süper Lig 'e dönüyor. Sarı-Kırmızılı takım deplasmanda karşılaşacağı rakibini yenerek milli takım arasına 3 puanla moralli girmek istiyor. Çaykur Rizespor ise kötü gidişatını bu maçta sonlandırmak istiyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Kritik mücadele başladı.

GOL

5' Feghouli ortaladı, Holmen topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Ceza alanında topla buluşan Mostafa Mohamed sert vuruşuyla kaleci Gökhan Akkan'ı mağlup etmeyi başardı: 0-1.

11' Galatasaray penaltı bekledi. Cicaldau'nun şutu ceza alanında rakipten dönünce Sarı-Kırmızılılar penaltı itirazında bulundu ancak maçın hakemi Ali Palabıyık 'devam' dedi.

GOL

17' Berkan Kutlu'nun kaptırdığı topta Umar Aminu sol kanattan bindirmeyi yapan Sabo'yu gördü. Sabo içeri çevirdi, altıpas üzerinden Joel Pohjanpalo hata yapmadı ve skor 1-1.

GOL

25' Rizespor atağında Selim vurdu, rakipten dönen topu Pohjanpalo tamamladı ve Karadeniz ekibini 2-1 öne geçirdi.

27' Feghouli sağ kanatta müsait pozisyonda vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

SARI

31' Alpaslan Öztürk, Pohjanpalo'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

SARI

37' Rizesporlu Sabo, Cicaldau'ya kayarak yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.

SARI

40' Fernando Muslera itirazları sonrasında sarı kart gördü.

SARI

42' Mücadelenin hakemi Ali Palabıyık, Selim Ay'a yaptığı müdahale nedeniyle Mostafa Mohamed'e sarı kart gösterdi..

45' İlk yarının sonuna +5 ekleniyor.

45+4' Alpaslan Öztürk çok uzaklardan şansını denedi ancak Gökhan başarılı.

45+5' Galatasaray serbest vuruş organizasyonunda Van Aanholt'u sol kanatta boşa çıkardı. Cicaldau'nun pasında topla buluşan Hollandalı oyuncu arka direkteki Feghouli'yi gördü. Cezayirli oyuncu zor pozisyonda iyi vursa da Gökhan Akkan golü önledi.

..Ve ilk yarı sona erdi.

Fatih Terim, 2. yarıya 2 değişiklikle başladı. Galatasaray'da Patrick van Aanholt'un yerine Ömer Bayram, Taylan Antalyalı'nın yerine Halil Dervişoğlu oyunda.

47' Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı ortaya koşu yapan Mostafa Mohamed, ön direkte vuruşunu yaptı, top direğin yanından auta çıktı.

53' Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışından attığı şutu kaleci Gökhan, güçlükle çeldi.

55' Pohjanpalo'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Muslera, topu son anda kornere gönderdi.

SARI

58' Selim, Halil'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

60' Feghouli aradan Halil'e gönderdi. Genç oyuncu ceza alanı içinde Selim Ay'ı şık bir çalımla ekarte etti ancak müsait pozisyonda topu yandan dışarıya attı.

62' Çaykur Rizespor'da 3 değişiklik birden... Sakatlanan kaleci Gökhan Akkan'ın yerine Tarık Çetin oyuna girerken, taktiksel olarak da Sabo ve Aminu dışarda, Bolasie ile Phiri oyunda.

SARI

65' Ömer Bayram topa elle dokunduğu için sarı kartla cezalandırıldı.

SARI

67' 5 dakika önce oyuna giren Bolasie, Feghouli'ye arkadan yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü.

70' Mostafa Mohamed'in kaleyi cepheden gören noktadan vuruşu, savunmaya çarpıp kornere gitti.

72' Galatasaray'da Feghouli çıkıyor, Kerem giriyor.

GOL

74' Kerem Aktürkoğlu ceza yayı üzerinden, sol kanattaki Ömer'i gördü. Ömer tek topla altıpas üzerindeki Mohamed'e topu gönderdi, Mısırlı da skora eşitliği getirdi.

Çaykur Rizespor - Galatasaray ilk 11'ler

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Tyler Boyd, Sebastian Holmen, Selim Ay, Cumali Sertel, Damjan Djokovic, Bryan Dabo, Aminu Umar, Fernando Boldrin, Erik Sabo, Joel Pohjanpalo

Yedekler: Tarık, S. Anıl, Alberk, Emirhan, Güvenç, Alper, Bolasie, Phiri, Deniz, Eren

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Taylan, Feghouli, Babel, Mostafa Mohamed

Yedekler: Fatih, Kerem, Assunçao, Ömer Bayram, Morutan, Luyindama, Barış Alper, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Diagne