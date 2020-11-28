CANLI | Çaykur Rizespor - Galatasaray

Süper Lig 2020-2021 sezonu 10. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Konuk Ekip Galatasaray 8 hafta sonunda 5 galibiyet, 2 beraberlik sonucu elde ettiği 17 puanla Süper Lig'de 3. sırada yer alıyor. Ev sahibi Çaykur Rizespor 9 hafta sonunda 3 galibiyet, 3 beraberlik sonucu elde ettiği 12 puanla Süper Lig'de 9. sırada yer alıyor. Konuk Galatasaray cephesinde ise Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda, Arda Turan, Okan Koçuk ile sakat olan Marcelo Saracchi, Fernando Muslera ve Radamel Falcao bu karşılaşmada kadroda yer almıyor.

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İki takımın ilk 11'leri:

Galatasaray: Fatih, Taylan, Linnes, Donk, Oğulcan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Marcao, Emre Kılınç, Feghouli, Diagne

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah, Fabricio, Boldrin, Samudio, Skoda, Donsah, Emir, Melnjak, Moroziuk, Meriah