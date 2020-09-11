(CANLI) Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

Süper Lig 2020-2021 sezonu açılış mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. İki takımın aralarında yaptıkları son 21 karşılaşmanın 15'ini Fenerbahçe, 2'sini Çaykur Rizespor kazanırken, 4 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Çaykur Rizespor'da Ismael Diomande, Montassar Talbi ve Aminuı Umar sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Konuk ekip Fenerbahçe'de ise sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ile maç kadrosunda bulunmayan Filip Novak ve Miha Zajc bu maçta forma giyemeyecek isimler.

MİSLİ.COM'DA CANLI BAHİS OYNAMAK İÇİN TIKLA...

Maç başladı.

3' Sağ taraftan Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda yaptığı ortasını Milan Skoda ön direkte karşılayıp topu uzaklaştırıyor.

6' Braian Samudio'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dario Melnjak sol tarfta dar açıdan şutunu çekiyor Serdar Aziz'e çarpan top kornere gidiyor.

7' Sol taraftan Mykola Morozyuk'un kullandığı kornerde Morozyuk'un ortası kaleci Altay Bayındır'da kalıyor.

9' Sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Fernando Boldrin'in ortasında Braian Samudio'nun kafa vuruşunda top kaleci Altay Bayındır'da kalıyor ama ondan önce kalkan ofsayt bayrağı var.

17' Deniz Türüç'ün arapasında sağ kanattan hareketlenen Michael Frey ceza sahası çizgisinde öndireğe sert bir orta yapıyor. Ön direkte topa hareketlenen Mame Thiam'ın gelişine vuruşunda top yan ağlarda kalıyor.

25' Sağ kanattan gelişen atakta şık çalımlarla rakiplerinden sıyrılan Frey'in pasında topla buluşan Deniz'in vuruşunu kaleci kornere çeliyor.

32' Fenerbahçe, Caner Erkin'le kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

37' Çaykur Rizespor gole çok yaklaştı. Boldrin'in kaleciyle karşı karşıya şutunda Altay başarılıydı.

İlk yarı sona erdi.

İki takımın ilk 11'leri:

Fenerbahçe:

Altay, Gökhan, Serdar, Zanka, Caner, Tolga, Gustavo, Deniz, Ferdi, Thiam, Frey

Çaykur Rizespor:

Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Selim, Melnyak, Boldrin, Abdullah, Vetrih, Samudio, Baiano, Skoda



