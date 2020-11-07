CANLI | Borussia Dortmund - Bayern Münih

Bundesliga'nın 7. haftası dev bir maça sahne oluyor. Gol averajıyla liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih, takipçisi Borussia Dortmund deplasmanında. 15 puanlı iki takımda da tek hedef, sahadan galibiyetle ayrılmak. Lucien Favre'nin ekibi, dev rakibini eli boş gönderip liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor. Hansi Flick'in yıldızlar topluluğu Bayern Münih'i ise deplasmanda alacağı skorla evinde zirvede dönmek istiyor.

Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Signal Iduna Park'ta oynanacak Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı TSİ 20.30'da başlayacak. S Sport 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Borussia Dortmund - Bayern Münih ilk 11'ler belli oldu!

Borussia Dortmund: Bürki; Meunier, Hummels, Akanji, Guerreiro; Witsel, Delaney; Hazard, Reus, Sancho; Haaland.

Bayern Münih: Neuer; Sarr, Boateng, Alaba, Lucas Hernández; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.







