(CANLI) Boluspor - Samsunspor maçı hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 32. haftasında ilk 2 iddiasını sürdüren Samsunspor, Boluspor'a konuk oluyor. 2. sırayı Adana Demirspor'a kaptıran Samsunspor, deplasmanda kazanıp yoluna devam etmek istiyor. Boluspor ise güçlü rakibini eli boş göndermenin peşinde. Boluspor - Samsunspor maçının canlı skor takibi ve detayları haberimizde.
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Samsunspor, Boluspor'a konuk oluyor. 3. sırada bulunan ve ilk 2 iddiasını sürdüren Samsunspor, galibiyetten başka bir şey düşünüyor. Bandırmaspor galibiyetiyle moral depolayan Boluspor ise çıkışını güçlü rakibi karşısında sürdürmeyi amaçlıyor. Yılport Samsunspor’un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, ligdeki son 3 maçı kazanmaları halinde hedefleri olan Süper Lig’e ulaşacaklarına inandığını söyledi.
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Boluspor - Samsunspor maçı hangi kanalda?
Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Sarper Barış Saka yönetiyor. 20.30'da başlayan ve beIN MAX 1 ile TRT Spor'dan naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.
Boluspor - Samsunspor ilk 11'ler:
Boluspor: Selmani, Muhsin, Aykut, Ali, Fethi, Burak, Tugay, Gyasi, Abdullaev, Muhammed, Hamza
Samsunspor: Nurullah, Erkam, Mücahit, Yalçın, Veli, Djedje, Gökhan, Savicevic, Hamroun, Yasin, Coureur
İlk 7 sıradaki takımların kalan maçları şöyle:
GZT Giresunspor (63): Altınordu (D), Akhisarspor, Tuzlaspor (D)
Adana Demirspor (61): Tuzlaspor (D), Aydeniz Et Balıkesirspor, Menemenspor (D)
Yılport Samsunspor (61): Beypiliç Boluspor (D), Ankaraspor, Adanaspor (D)
Altay (57): Akhisarspor (D), Bereket Sigorta Ümraniyespor (D), Royal Hastanesi Bandırmaspor
İstanbulspor (57): Bursaspor (D), Beypiliç Boluspor, Ankaraspor (D)
Altınordu (53): GZT Giresunspor, Tuzlaspor, Aydeniz Et Balıkesirspor (D)
Ankara Keçiörengücü (49): Aydeniz Et Balıkesirspor (D), Menemenspor, Bursaspor (D)