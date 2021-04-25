(CANLI) Boluspor - Samsunspor maçı hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Samsunspor, Boluspor'a konuk oluyor. 3. sırada bulunan ve ilk 2 iddiasını sürdüren Samsunspor, galibiyetten başka bir şey düşünüyor. Bandırmaspor galibiyetiyle moral depolayan Boluspor ise çıkışını güçlü rakibi karşısında sürdürmeyi amaçlıyor. Yılport Samsunspor’un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, ligdeki son 3 maçı kazanmaları halinde hedefleri olan Süper Lig’e ulaşacaklarına inandığını söyledi.

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Boluspor - Samsunspor maçı hangi kanalda?

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Sarper Barış Saka yönetiyor. 20.30'da başlayan ve beIN MAX 1 ile TRT Spor'dan naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Boluspor - Samsunspor ilk 11'ler:

Boluspor: Selmani, Muhsin, Aykut, Ali, Fethi, Burak, Tugay, Gyasi, Abdullaev, Muhammed, Hamza

Samsunspor: Nurullah, Erkam, Mücahit, Yalçın, Veli, Djedje, Gökhan, Savicevic, Hamroun, Yasin, Coureur

İlk 7 sıradaki takımların kalan maçları şöyle:

GZT Giresunspor (63): Altınordu (D), Akhisarspor, Tuzlaspor (D)

Adana Demirspor (61): Tuzlaspor (D), Aydeniz Et Balıkesirspor, Menemenspor (D)

Yılport Samsunspor (61): Beypiliç Boluspor (D), Ankaraspor, Adanaspor (D)

Altay (57): Akhisarspor (D), Bereket Sigorta Ümraniyespor (D), Royal Hastanesi Bandırmaspor

İstanbulspor (57): Bursaspor (D), Beypiliç Boluspor, Ankaraspor (D)

Altınordu (53): GZT Giresunspor, Tuzlaspor, Aydeniz Et Balıkesirspor (D)

Ankara Keçiörengücü (49): Aydeniz Et Balıkesirspor (D), Menemenspor, Bursaspor (D)