CANLI BLOG / 6 Nisan Corona virüs son dakika haberleri

6 NİSAN CORONA VİRÜS GELİŞMELERİ...

09.25 | Corona virüs salgınının etkili olduğu ülkelerden biri olan Kanada’da, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 307’ye yükseldi.

09.00 | Çin anakarasında 38 yeni koronavirüs vakası ve 1 ölüm bildirdi. Vakaların tamamının deniz aşırı ülkelerden geldiği açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 73 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vakanın 27 bin 69'a, can kaybının 574'e yükseldiği, taburcu edilen hasta sayısının ise 1042'ye ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, 5 Nisan'da 20 bin 65 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 73 hasta vefat etti, 256 hasta ise iyileşerek taburcu edildi.